Mulher viraliza ao compartilhar encontro que durou menos de dois minutos

Uma mulher norte-americana compartilhou nas redes sociais uma experiência inesperada que rapidamente se tornou viral. De acordo com a revista Marie Claire, o que era para ser um simples encontro acabou se tornando o “date mais rápido de todos os tempos”, segundo o relato da própria protagonista. O vídeo em que ela conta o ocorrido já foi assistido por mais de um milhão de pessoas e gerou uma onda de apoio de internautas de várias partes do mundo.

Maggie Smith, de 32 anos, estava animada para seu encontro. Após passar um tempo se arrumando, ela foi até o restaurante onde havia marcado com o pretendente. No entanto, ao se encontrarem, o encontro tomou um rumo diferente. Assim que chegaram ao local, o homem pediu que ela esperasse do lado de fora por um momento. Ao retornar, ele disse que não estava interessado, deixando claro que o motivo era a aparência física dela.

Repercussão do caso nas redes

O que mais impactou a mulher não foi apenas a rejeição, mas o fato de ter sido exposta na frente de outras pessoas. Em uma entrevista posterior, ela revelou que ficou sem reação diante da situação e simplesmente foi embora, se sentindo constrangida. Além disso, o homem ainda mencionou que o motivo de não continuar o encontro era o peso dela, algo que ela afirmou não ter perguntado e nem se importado.

Após a publicação do vídeo, ela recebeu uma grande quantidade de mensagens de apoio de internautas que se solidarizaram com sua história. Muitos elogiaram sua coragem em compartilhar a experiência e a incentivaram a não deixar que a situação abalasse sua autoestima. “Você é incrível, não deixe isso te afetar”, escreveu um dos usuários, enquanto outros compartilharam relatos semelhantes.