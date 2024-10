Gato de abrigo viraliza ao cumprimentar visitantes e conquista nova família

Um felino carismático se tornou sensação nas redes sociais ao demonstrar uma atitude incomum para a maioria dos gatos: cumprimentar com a patinha os visitantes do abrigo onde vivia. O animal, que estava há meses na organização Animal Rescue and Welfare Services, em Nova York, conquistou os corações de muitos internautas.

ANÚNCIO

O vídeo do simpático bichano, chamado Dwight, foi publicado no TikTok e rapidamente viralizou, acumulando mais de 3,2 milhões de visualizações. Na descrição do vídeo, que foi amplamente compartilhado, uma frase anunciava o destino do gato: “Quem adotar este querido terá muita sorte.” E foi exatamente o que aconteceu.

Adoção após o sucesso nas redes

Segundo uma das voluntárias do abrigo, o felino de 4 anos é extremamente amigável e adora estar perto de pessoas. Além disso, sua convivência com outros animais também é bastante harmoniosa. Não demorou muito para que pessoas do mundo todo demonstrassem interesse em adotá-lo, encantadas com sua doçura.

Após o sucesso nas redes sociais, o gato finalmente encontrou uma nova família. O que surpreendeu foi o esforço dos novos donos, que viajaram por cinco horas, saindo de New Hampshire até Plattsburgh, para garantir que ele teria um novo lar amoroso.

O caso desse animal mostrou como pequenos gestos de carinho podem fazer a diferença e até mudar a vida de um pet abandonado. A popularidade inesperada nas redes sociais não só trouxe a visibilidade necessária para que ele fosse adotado, como também despertou o interesse de muitas pessoas em conhecer mais sobre a adoção de animais em abrigos.