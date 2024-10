Idosa de 101 anos revela segredo para viver bem: dançar e ter bons amigos

Aos 101 anos, uma mulher britânica oferece conselhos valiosos sobre longevidade e bem-estar. De acordo com o Manchester Evening News, para ela, o segredo para uma vida longa e saudável está em manter o corpo ativo e se divertir. Além disso, valorizar boas amizades é fundamental para atravessar os anos com leveza.

Murial Eva Lindars, mais conhecida como Eva, a centenária acredita que hábitos simples, como subir e descer escadas, aliados ao prazer de dançar, foram essenciais para manter sua vitalidade ao longo da vida. Apesar das limitações naturais da idade, ela segue lúcida e cheia de energia, sempre enfatizando a importância de buscar alegria nas pequenas coisas do cotidiano.

Lições de uma vida bem vivida

Quando perguntada sobre o que mais valorizou em sua longa trajetória, a idosa destacou que é essencial se manter física e mentalmente ativa. Para ela, aproveitar as oportunidades e ter paixões, como sua dedicação à arte, contribuíram para sua felicidade. “O importante é encontrar satisfação em todas as áreas da vida”, comentou, reforçando a importância de manter a mente ocupada e focada em atividades que tragam prazer.

Eva também refletiu sobre as mudanças que testemunhou ao longo dos anos. Segundo ela, as mulheres de hoje têm muito mais liberdade, algo que valoriza profundamente. “Coisas como o controle de natalidade e avanços tecnológicos como carros e máquinas de lavar trouxeram uma autonomia inimaginável na minha juventude”, ressaltou.

Comemoração dos 101 anos

Para celebrar seu aniversário, Eva organizou uma festa ao lado de amigos no Lar para Idosos chamado Rowans Care Home. Com direito a bolo e velinhas, ela fez questão de brincar e interagir com todos, mostrando que o espírito jovem permanece, mesmo após um século de vida.

De acordo com Sandra Ludlow, gerente do local onde Eva reside, a vitalidade e o otimismo da aniversariante são inspiradores. “Ela viveu uma vida repleta de amor e aventuras, sempre seguindo suas paixões. Mesmo aos 101 anos, ainda nos surpreende com sua alegria de viver”, afirmou.

Para Eva, a chave para uma vida plena está em dançar, cuidar da saúde e nunca abrir mão de estar cercada de pessoas queridas. Seu entusiasmo pela vida é um exemplo de como o otimismo e o autocuidado são essenciais para uma vida longa e feliz.