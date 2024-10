VÍDEO: Idosa viraliza no TikTok e encanta internautas ao tomar chá na praça com sua ‘miguxa’: “Isso é viver”

O fofurômetro explodiu! Há alguns dias, uma idosa chamada Odila Peres, mais conhecida como Vovó Dide, que mora no Rio Grande do Sul, viralizou no TikTok ao compartilhar um vídeo tomando chá com sua ‘miguxa’ em uma praça.

Na gravação, que até o momento acumula 2,5 milhões de visualizações na rede social, as duas amigas prepararam seus chás na própria praça da cidade, que disponibiliza água quente para os moradores, e sentaram em uma mesa para papear.

“Eu e minha miguxa. Vamos fazer um chazinho, vamos sentar na praça. Ela pegou água quente, agora vou eu” disse Vovó Dide, que contou também que ela e a amiga nunca tinham feito tal passeio. “Depois nós vamos comer um sorvete nós duas. Nós merecemos, né, Noemi?” declarou Odila.

Confira a seguir:

Na aba de comentários, a cena encantou internautas. “Para mim isso é o verdadeiro significado de luxo. Ter uma miguxa para sentar e tomar um chá, um sorvete e negociar por aí... Amei!” escreveu uma pessoa.

“Sempre vi idosos homens aposentados jogando na praça e ficava triste de nunca ver as mulheres. Amei! Curtam mesmo!” declarou a segunda. “Não vejo a hora de chegar a minha vez de tomar chá com a minha miguxa na praça!” comentou a terceira.

“Quando eu chegar nessa idade quero ir à praça com a miguxa e tomar chazinho com bolo e fofoca. Adoro!” acrescentou a quarta pessoa. “Isso é viver, gente! Bora sair de casa, ir à praça depois do serviço e jogar conversa fora” disse outra.

“Estou tão emotiva ultimamente! Que lindas! São umas bênçãos, com vida, saúde e alegria, todas as dádivas divinas!” afirmou mais uma.