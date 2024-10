VÍDEO: Casamento em barco quase acaba em desastre após convidada deixar alianças caírem no mar

O susto, meu pai! Recentemente, uma mulher chamada Chloe Fisher viralizou no Instagram após quase estragar o casamento de sua melhor amiga, a surfista Laura Enever.

Na gravação, que acumula 1,4 milhão de visualizações e mais de 54 mil curtidas, é possível ver a cerimônia intimista de Laura e Jake Smith, que aconteceu em um barco na Espanha.

Durante a celebração, Chloe então é chamada para entregar as alianças aos noivos e o faz na companhia da filha, a pequena Bobbi, de três meses. No entanto, em determinado momento, uma das caixinhas dos anéis escorrega acidentalmente e cai no mar.

Contudo, para a felicidade geral, uma outra convidada consegue agir rapidamente e pegar o estojo antes que se perdesse no oceano. A situação arrancou gargalhadas de todos. “Não consigo acreditar que isso aconteceu HAHAHA” escreveu Chloe na legenda.

Assista a seguir:

Na seção de comentários, internautas reagiram à cena. “Graças a Deus que isto está gravado. Ninguém teria acreditado que realmente aconteceu hahaha” comentou uma pessoa.

“Sinto que isto é uma benção! Dizem que a chuva é um bom presságio. Como obviamente estava sem chuva, Bobbi então arranjou sua própria benção hahaha” brincou a segunda.

“Oh meu Deus, mal posso esperar que você mostre isso para Bobbi um dia” declarou a terceira. “Para ser sincera, a mulher de vestido amarelo é uma lenda absoluta para a pesca do ano” escreveu a quarta pessoa.

“Tenho certeza de que todos os que viram isto deixaram de respirar ao mesmo ponto” acrescentou mais uma. “Adoro uma amiga que mergulha no chão com o seu vestido deslumbrante para salvar o dia. Ela é uma guardiã!” afirmou outra.