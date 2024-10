Repórter e gari conquistam internautas com dança em mercado de Belém

Um vídeo que mostra a repórter Ana Paula Mello, da TV Cultura do Pará, dançando com o gari Sidi Lobato no Ver-o-Peso, em Belém, tomou conta das redes sociais nas últimas semanas. O momento espontâneo entre os dois foi capturado durante uma visita da jornalista ao famoso mercado e conquistou rapidamente os internautas. A postagem foi amplamente compartilhada, atraindo milhões de visualizações e comentários entusiasmados.

ANÚNCIO

O episódio já acumulou milhares de curtidas e comentários, com muitos internautas elogiando a simplicidade e o carisma dos envolvidos. Ana Paula convidou Sidi para dançar e, juntos, mostraram uma sintonia inesperada que arrancou aplausos de quem assistia ao vídeo. O gari, que desempenha um papel essencial na limpeza do local, demonstrou desenvoltura e talento, o que agradou ainda mais os espectadores.

VEJA ABAIXO O VÍDEO

Repercussão positiva nas redes sociais

Além da viralização do vídeo, muitas pessoas destacaram a importância de gestos simples como esse, que humanizam e aproximam profissionais de diferentes áreas. Os internautas não pouparam elogios à repórter, enfatizando que sua atitude promoveu um momento leve e descontraído em meio à rotina do Ver-o-Peso. O gari também recebeu grande reconhecimento, com muitos comentários enaltecendo sua simpatia e alegria.

Diversos usuários apontaram que ações como essa reforçam a conexão entre a mídia e a comunidade local, destacando a relevância de figuras como Ana Paula, que conseguem quebrar barreiras sociais de maneira natural. O vídeo continua gerando repercussão positiva, proporcionando discussões sobre a importância da valorização de profissionais de diferentes setores.