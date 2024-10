Bode fujão invade meia-maratona no Canadá e leva medalha

Foto: Reprodução/Facebook(Town of Conception Bay South)

No último domingo (29 de setembro), uma meia-maratona em Conception Bay South, no Canadá, contou com a participação de um competidor improvável que se destacou entre os corredores. Joshua, que é um bode, surpreendeu a todos ao escapar da propriedade onde vive e se juntar aos atletas durante a corrida, o que fez dele uma verdadeira sensação.

Um corredor improvável

O prefeito de Conception Bay South, Darrin Bent, comentou com bom humor o episódio, explicando que o animal parecia decidido a não ficar parado. “Ele pensou: ‘Eu não vou ficar aqui, vou me juntar a eles!’”, disse o prefeito à CBC News. A fuga de Joshua foi descoberta pelo seu tutor, Jeremy Taylor, através das redes sociais. Taylor explicou que o animal, acostumado com a presença de pessoas, quebrou a coleira que usava há anos e partiu em busca de companhia entre os corredores.

Joshua, que já é familiarizado com ambientes movimentados, correu aproximadamente quatro quilômetros até ser localizado por seus tutores. Nos metros finais, eles o acompanharam para garantir que o curioso atleta cruzasse a linha de chegada na praia de Topsail Beach.

Medalha merecida

Após completar o percurso, o bode não só foi recebido com aplausos, mas também ganhou uma medalha, como todos os outros participantes. A façanha garantiu a Joshua seu lugar entre os destaques da prova, conquistando a simpatia dos corredores e da plateia.

Esse evento peculiar ficará certamente marcado na memória de quem presenciou o desempenho inesperado do bode, que com seu espírito livre e disposição fez um final de semana esportivo se transformar em uma divertida e curiosa história para contar.