Mulher com alergia severa cria regras para beijar com segurança: ‘Tem que preencher questionário’

Caroline Cray Quinn, uma jovem de 24 anos, vive uma realidade desafiadora por conta de sua condição médica. Diagnosticada com síndrome de ativação de mastócitos (MCAS) e alergia a múltiplos alimentos, ela enfrenta sérias dificuldades em atividades simples como beijar alguém.

De acordo com o Extra, a doença faz com que as células do sistema imunológico confundam diversos alimentos com ameaças, causando reações alérgicas severas e até anafilaxia, um estado potencialmente fatal. Diante dessa situação, Caroline desenvolveu um protocolo rigoroso que seus parceiros devem seguir antes de se aproximarem para um beijo.

Por precaução, Caroline criou um questionário que aplica aos pretendentes. Antes de qualquer contato físico, ela precisa saber se eles ingeriram algum dos seus principais alérgenos, como amendoim, nozes, gergelim, kiwi, mostarda ou frutos-do-mar, nas últimas 24 horas.

Além disso, a higiene bucal também é um requisito essencial para evitar traços de comida. Esse processo, que pode parecer extremo para muitos, é fundamental para garantir a segurança de Caroline, já que até mesmo pequenas partículas presentes na saliva podem desencadear reações severas.

A MCAS afeta uma em cada seis pessoas, segundo especialistas, e outras figuras públicas, como Billie Eilish e Halsey, também convivem com variações dessa condição. Os sintomas variam de coceira e inchaço até problemas respiratórios graves. Caroline relata que sua dieta é restrita a aveia e uma fórmula hipoalergênica, única forma segura de alimentação. Qualquer outro elemento pode ser arriscado para sua saúde.

No entanto, a jovem não desanima. Recentemente, conheceu Ryan, um rapaz disposto a seguir todas as recomendações e a respeitar o protocolo para se aproximar dela. Esse comprometimento trouxe segurança e tranquilidade ao relacionamento, demonstrando que o amor pode superar até mesmo as barreiras impostas por uma condição médica tão desafiadora. Segundo Caroline, o questionário se tornou um filtro eficaz: “Se eles aceitam as regras, significa que realmente se importam”, concluiu.