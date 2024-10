Amigas comemoram aniversário de 60 anos juntas ao som do ABBA: veja o vídeo

Duas amigas de Belo Horizonte, Jaqueline e Ana Carolina, comemoraram seus 60 anos de vida em grande estilo, com uma festa repleta de alegria e nostalgia. Amigas desde a infância, elas optaram por celebrar uma data especial em uma festa temática dos anos 70 e 80, embalada pelas músicas icônicas do grupo ABBA. De acordo com o site Só Notícia Boa, a celebração contou com muita dança e até a mãe de uma delas entrou na brincadeira, reforçando o espírito alegre da ocasião.

ANÚNCIO

A festa foi um sucesso não apenas entre os convidados, mas também nas redes sociais. Um vídeo da comemoração, compartilhado por Isabel, filha de Jaqueline, rapidamente viralizou, alcançando mais de 1,6 milhão de visualizações. As imagens mostram as amigas dançando animadamente ao som de “Dancing Queen”, transmitindo a energia e a felicidade que marcaram sua amizade de longa data.

Emoção e gratidão compartilhadas

Ana Carolina expressou nas redes sociais a emoção de poder comemorar essa data tão importante ao lado de sua grande amiga. Ela destacou o privilégio de ter mantido a amizade ao longo de tantos anos, chegando à maturidade e celebrando a vida com alegria e amor. “Nós três somos felizes de termos umas às outras desde crianças. Chegar à idade madura celebrando é um privilégio”, disse Ana.

Quando questionada sobre o segredo dessa amizade, Ana Carolina foi enfática: “O segredo disso tudo: amor, amizade, alegria sempre.” Essa cumplicidade, construída ao longo de seis décadas, reflete não apenas a história pessoal das amigas, mas também a importância de cultivar laços afetivos que resistem ao tempo.

Ao invés de presentes, a dupla inseparável pediu aos convidados doação de cestas básicas, destinadas a pessoas em situação de rua na região leste de Belo Horizonte.