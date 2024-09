Mulher conquistou o Recorde Mundial do Guinness pela maior coleção de brinquedos de pelúcia

Uma mulher de Illinois, nos Estados Unidos, obteve o Recorde Mundial do Guinness por possuir a maior coleção de brinquedos de pelúcia da marca Squishmallows do mundo.

Trata-se de Sabrina Dausman, que possui 1.523 peças de Squishmallows em sua casa. Ela vem colecionando desde janeiro de 2018, depois que os brinquedos foram lançados em 2017 pela Kelly Toys Holdings LLC, tornando-se um fenômeno viral.

"Em várias ocasiões, eu dirigi por duas horas para conseguir os Squishmallows mais novos, também esperei por duas horas no frio para que uma loja abrisse e garantir que eu conseguisse o Alexie the Cow Squishmallows que estava procurando!", contou Sabrina.

No entanto, a sua aventura de colecionar não começou com esses brinquedos de pelúcia. O The Mirror relatou que a mulher, que também é mãe, já havia colecionado bonecas Barbie, ursinhos de pelúcia Build-A-Bear e mochilas Disney Loungefly com personagens da cultura pop.

Apesar de suas coleções anteriores, Sabrina destacou que, para ela, os Squishmallows são os mais especiais, devido à sua sensação de maciez, que é relaxante.

Guinness World Records e uma paixão por contar a ansiedade

O veículo citado publicou que o marido de Sabrina disse que a coleção tem ajudado a combater a ansiedade da mulher. Ele contou que quando ela vai comprar uma nova peça, sua ansiedade praticamente desaparece. Na verdade, ela admitiu que isso a ajuda a se sentir "completa" e consolada.

Muitos dos Squishmallows da Sabrina são inspirados em seus filmes favoritos. Seu sonho é projetar seu próprio brinquedo desse tipo, personalizando-o.

A mulher conta com o apoio de seu marido e de seus amigos, embora tenha indicado que às vezes eles dizem que ela tem muitos Squishmallows. “Eu concordo com eles, é claro, mas toda vez que há um novo Squishmallows, eu penso: ‘eu preciso disso’”.