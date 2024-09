Cantoras vestidas de ‘fridas’ interpretam “Highway to Hell” do AC/DC e conquistam o público em SC

O grupo de mulheres Fridas de Taió, conhecido por seu repertório de músicas folclóricas alemãs, surpreendeu o público ao apresentar um clássico do rock durante a Festa Trentina, em Rio dos Cedros, Santa Catarina. Vestidas com trajes típicos, as integrantes cantaram “Highway to Hell”, da banda AC/DC, em um vídeo que rapidamente viralizou nas redes sociais. O evento, realizado no início de setembro, gerou grande repercussão, acumulando mais de 860 mil visualizações.

ANÚNCIO

A líder do grupo, Denize Purnhagen, de 57 anos, explicou ao G1 que a escolha da música visa quebrar o protocolo do tradicionalismo, já que o repertório habitual do coral é majoritariamente de canções alemãs. “Essa música sempre chama a atenção por onde falamos, mas não esperávamos que teria esse impacto tão grande”, comentou Denize. O sucesso inesperado trouxe convites de diversas regiões, incluindo estados como Paraná e Rio Grande do Sul.

Fridas de Taió: uma característica cultural

Fundado em 2017, o Vokalgruppe Fridas de Taió é composto por 29 mulheres voluntárias que participam do projeto por paixão à música e à cultura. Apesar do sucesso e da crescente demanda por apresentações, o grupo mantém uma agenda restrita, realizando no máximo duas apresentações por mês. Isso se deve ao fato de que os membros conciliam o projeto com suas vidas pessoais e familiares.

Com uma popularidade crescente, as Fridas já confirmaram presença em eventos tradicionais, como a Oktoberfest de Blumenau e a Tirolefest, em Treze Tílias, reforçando seu papel como promotoras da cultura germânica no Brasil. O grupo já havia se destacado em outras graças, mas o sucesso ao interpretar um clássico do rock foi um divisor de águas, ampliando ainda mais sua visibilidade.