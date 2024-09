Amor sobre rodas: noiva caminhoneira chega ao casamento dirigindo caminhão e viraliza nas redes sociais

Marina Harth, uma caminhoneira de 29 anos, viralizou nas redes sociais no último domingo (29) ao publicar a realização de um sonho diferente no dia do seu casamento. De acordo com o Diário do Nordeste, ela decidiu dirigir um caminhão até a igreja para a cerimônia realizada no dia 21 de setembro, em Bom Retiro do Sul, no Rio Grande do Sul. O caminhão, emprestado pelo dono da empresa onde trabalha, é o veículo que Marina utiliza diariamente para transportar concreto.

Ao chegar na rua da igreja, ainda havia uma orientação ao local. Marina relatou que escutou alguns motoristas reclamando sobre o caminhão, sem saber que era ela ao volante. “Quando eu cheguei, tinha gente chegando para a cerimônia e ouvi motoristas dizendo que o caminhão estava atrapalhando. Não imaginava que era eu dirigindo”, contou em entrevista.

Um sonho realizado

O casamento foi um momento marcante para o casal. Marina e Taylor Yuri Harth, seu marido e também caminhoneiro, estão juntos há 8 anos, mas ainda não fizeram uma cerimônia religiosa. O evento foi uma oportunidade para celebrar o amor dos dois, especialmente ao lado de seus “xodós” – como o casal chama carinhosamente os caminhões.

Dirigir até a igreja não foi uma tarefa simples. A caminhoneira revelou que manobrar o veículo e subir a lomba da igreja foram os momentos mais difíceis. No entanto, a emoção tomou conta quando Marina descobriu que estava vivendo aquele sonho. “A maquiagem não aguentou e eu chorei de emoção”, disse ela.

Pouco tempo depois, seu marido também chegou ao local de direção o caminhão dele, o que tornou o momento ainda mais especial. O casal aproveitou para tirar diversas fotos com seus veículos, celebrando a união e a paixão em comum pela profissão.