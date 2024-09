Um casal é expulso de um avião por fazer sexo em pleno voo e causar pânico entre passageiros

Durante um voo da EasyJet de Tenerife para Bristol, um casal foi detido pela polícia depois de protagonizar um incidente que deixou os passageiros horrorizados, conforme detalhado pelo The Sun. O incidente ocorreu em 3 de março, quando Bradley Smith e Antonia Sullivan, de 22 e 20 anos, respectivamente, foram pegos em um ato sexual a bordo do avião, poucos minutos após a decolagem, um incidente que chamou a atenção de toda a imprensa do Reino Unido.

Comportamento inadequado

De acordo com várias testemunhas, o casal cobriu suas ações com várias camadas de casacos. Smith foi ouvido pedindo ao seu parceiro que realizasse um ato sexual, o que foi testemunhado por pelo menos três passageiros, incluindo um menor de idade. Os passageiros alertaram a tripulação sobre o comportamento inadequado, o que levou a equipe de voo a intervir e deter o casal.

Entre as testemunhas estava uma mãe e sua filha adolescente, que informaram que conseguiam ver claramente o que estava acontecendo. O incidente gerou uma reclamação imediata, e a tripulação decidiu informar as autoridades, que esperaram o casal ao aterrissar em Bristol.

Consequências legais

Ambos foram presos e posteriormente levados aos tribunais, onde se declararam culpados de um crime de ofensa à decência pública. A juíza que proferiu a sentença, Lynne Matthews, foi enfática ao condenar a falta de respeito para com os outros passageiros, destacando que uma criança testemunhou o incidente.

Smith foi condenado a cumprir 300 horas de trabalho comunitário, enquanto Sullivan, que trabalha como cuidadora, recebeu uma sentença de 270 horas. Além disso, ambos terão que pagar uma indenização de 100 libras para cada um dos três passageiros que testemunharam seu comportamento.

A EasyJet confirmou que a polícia interveio ao aterrissar devido ao comportamento dos passageiros, marcando outro incidente controverso a bordo de seus voos.

Este caso destaca a importância do comportamento adequado em espaços públicos e as consequências legais que podem surgir de condutas inadequadas em locais onde se compartilha o espaço com outros, especialmente em situações tão próximas quanto em um avião.