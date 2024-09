Ganhador de prêmio no valor de R$ 6,1 bilhões em loteria nos EUA desaparece; dinheiro segue sem dono

Seis meses se passaram desde que um bilhete da Mega Millions, que premiou o vencedor com US$ 1,13 bilhão (cerca de R$ 6,1 bilhões), foi sorteado nos Estados Unidos. O bilhete foi adquirido em uma loja de bebidas na cidade de Neptune, em Nova Jersey, em 26 de março, mas até agora, ninguém se apresentou para reclamar o prêmio.

De acordo com o Extra, o bilhete vencedor trazia as dezenas 7, 11, 22, 29 e 38, além da Powerball número 4. O sortudo, que ainda não foi identificado, tem a opção de receber o prêmio de duas formas: pode escolher entre um pagamento único de US$ 537,5 milhões (aproximadamente R$ 2,89 bilhões), já descontados os impostos, ou dividir o valor total em parcelas anuais durante 30 anos, pagando imposto de renda anualmente.

A incerteza do paradeiro do vencedor

Apesar do valor astronômico, o ganhador ainda não apareceu para reivindicar o prêmio, o que tem gerado muita especulação. Caso o vencedor não se manifeste dentro do prazo legal, o montante será revertido para os cofres públicos dos 45 estados que participam da Mega Millions, além de Washington, D.C., Porto Rico e as Ilhas Virgens Americanas.

Diante do silêncio do vencedor, a empresa responsável pela loteria planeja espalhar cartazes em vários pontos de Nova Jersey para alertar a população sobre o bilhete premiado, incentivando o possível ganhador a verificar seus antigos bilhetes.

Reações nas redes sociais

Nas redes sociais, o mistério sobre o paradeiro do bilhete premiado tem despertado a curiosidade e gerado uma série de teorias. Muitos acreditam que o bilhete pode estar esquecido em um bolso de calça ou no fundo de uma gaveta, enquanto outros levantam a possibilidade de que ele tenha sido descartado sem que o comprador percebesse seu valor.