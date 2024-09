A obscura previsão de Nostradamus para 2024 que ainda não se cumpriu

Michel de Nôtre-Dame é mais conhecido como Nostradamus e para muitos é sinônimo de maus presságios. Este famoso boticário e filósofo francês lançou em 1555 sua célebre obra ‘As Profecias’, na qual previu uma série de eventos futuros, que ao longo dos anos ganharam mais popularidade e até alarmaram as massas.

No mundo da adivinhação, as profecias ou similares sempre despertam certa desconfiança, pois não se trata de uma ciência. No entanto, no caso de Nostradamus, algumas delas acertaram em cheio. Por isso, há quem se tenha fascinado por seus textos e prefira conhecer essas ‘premonições’.

Qual foi a previsão de Nostradamus para 2024 que ainda não se cumpriu?

Apesar de que seus textos são de vários séculos atrás, algumas de suas previsões falavam destes tempos. Na verdade, o boticário francês se referiu em suas obras ao próprio 2024. Para essas datas, Nostradamus deixou uma previsão inquietante que continua ressoando, pois estamos nos aproximando do final deste ano e não se cumpriu.

Recentemente mencionamos a profecia de Nostradamus que fazia referência à possível morte do Papa. Algo que, pelo menos por enquanto, não se cumpriu este ano. E não é o único líder poderoso que poderia cair em 2024. Especificamente, os textos do boticário francês também falavam de um rei. "O rei das ilhas será expulso pela força. Substituído por alguém que não tem marca de rei", dizia o texto do profeta.

No início deste ano, o Palácio de Buckingham anunciou de forma surpreendente que, após passar por um exame de próstata, os especialistas diagnosticaram câncer no rei Charles III. Desde então, as atividades públicas do monarca foram drasticamente reduzidas, pois suas aparições têm sido escassas.