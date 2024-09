Filhote de hipopótamo-pigmeu vira estrela nas redes sociais e lota zoológico na Tailândia

Uma pequena fêmea de hipopótamo-pigmeu, nascida em julho no Khao Kheow Open Zoo, na Tailândia, rapidamente se tornou uma sensação nas redes sociais.

De acordo com a Folha de S. Paulo, a filhote, carinhosamente chamada de Moo Deng, encantou o público com sua fofura, gerando uma onda de visitas ao zoológico localizado a cerca de 100 km de Bancoc. A popularidade inesperada da bebê hipopótamo fez o número de visitantes saltar para cerca de 4.000 pessoas durante a semana e até 10 mil nos finais de semana.

Apesar de sua fofura, Moo Deng já enfrentou alguns desafios devido à sua fama. Vídeos mostram visitantes atirando objetos na pequena na tentativa de acordá-la, o que levou o diretor do zoológico, Narongwit Chodchoi, a se pronunciar.

Em um comunicado, ele destacou a importância de proteger os animais e garantir um ambiente seguro para eles. O zoológico, em resposta aos incidentes, instalou câmeras de segurança e prometeu ações legais contra quem maltratar os animais.

Popularidade e proteção

Moo Deng pertence a uma espécie ameaçada de extinção, com apenas cerca de 3.000 exemplares na natureza, todos originários da África. Ela é o sétimo filhote nascido de seus pais no zoológico tailandês.

A fama da pequena hipopótamo também impulsionou a criação de uma linha de produtos, incluindo camisetas e calças, inspirados nela. Além disso, a filhote já chamou a atenção de grandes marcas, como a Sephora Tailand, que fez uma referência às suas bochechas rosadas em uma campanha de blushes.

Os hipopótamos-pigmeus são significativamente menores que os hipopótamos comuns, pesando entre 200 e 300 kg na fase adulta, enquanto seus parentes maiores podem chegar a três toneladas. Essa diferença de tamanho, no entanto, não impede que Moo Deng conquiste admiradores de todas as idades, tanto no zoológico quanto online.