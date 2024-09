Casal de Goiânia viraliza com declaração de amor inesperada no trânsito

Um casal de Goiânia chamou a atenção nas redes sociais após compartilhar um vídeo que rapidamente se tornou viral. As imagens mostram uma interação entre os dois, em que o motorista interrompe o trânsito para fazer uma promessa à sua noiva. De acordo com o G1, a postagem, que já alcançou mais de 12 milhões de visualizações, capturou a atenção de milhares de pessoas, confundindo inicialmente o público, que pensou se tratar de uma briga de trânsito.

ANÚNCIO

Na gravação, o homem, ao ver sua companheira em outro carro, aproveita para declarar que eles se casariam “em um ano, no máximo”. Para a noiva, a repercussão foi inesperada e divertida. Ela comenta que, no começo, muitos acreditaram que o casal havia acabado de se conhecer, o que só aumentou a curiosidade. Contudo, a verdade é que os dois já estão juntos há dois anos e já haviam se comprometido anteriormente, inclusive com uma história romântica que inclui um noivado na Suíça.

Curiosidade nas redes sociais

O vídeo foi gravado quase um ano antes de sua postagem, durante um encontro casual em que ambos estavam dirigindo em carros separados. Quando o motorista começou a buzinar e pedir para que ela abaixasse a janela, a noiva, já familiarizada com o humor do parceiro, pegou prontamente o celular para registrar o momento. O resultado foi uma declaração descontraída que acabou capturando o coração de muitas pessoas na internet.

Nos comentários, diversas mulheres expressaram sua admiração pela atitude do motorista, enquanto outras se divertiram com a situação. Muitas também compartilharam suas próprias histórias de amor, criando uma onda de interações positivas e de apoio ao casal.

Com toda a atenção recebida, o casal decidiu compartilhar mais sobre sua vida a dois, usando a visibilidade para inspirar outras pessoas pelo Brasil. Além disso, confirmaram que os preparativos para o casamento estão em andamento e que a cerimônia deve acontecer no próximo ano.