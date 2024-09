Cachorro ataca tubarão em praia da Espanha e cena surpreende internautas

Durante um final de semana na cidade costeira de Dénia, na Espanha, uma cena inusitada chamou a atenção de banhistas. Enquanto um tubarão-azul se aproximava da beira da praia, um cachorro corajoso surpreendeu a todos ao pular no mar e morder a cauda do animal marinho. De acordo com o G1, o incidente, que ocorreu no último domingo (22), foi capturado em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais, acumulando milhões de visualizações.

ANÚNCIO

O autor do vídeo, David López, que também estava na praia, descreveu o momento como algo digno de filme. Ele conta que, ao perceberem o tubarão nas proximidades, os salva-vidas foram acionados e um senhor, dono do cachorro, decidiu soltá-lo para ver o que aconteceria. O cão nadou até o predador e, sem hesitar, mordeu sua cauda, retornando ileso para a praia. A reação dos usuários nas redes foi imediata, com muitos brincando sobre a ousadia do animal, gerando uma enxurrada de comentários e memes sobre a atitude destemida do cachorro.

Tubarão é encontrado morto alguns dias depois

Apesar do alvoroço gerado pela cena, o tubarão não reagiu ao ataque do cachorro, levantando questionamentos sobre seu estado de saúde. Especialistas do aquário Oceanogràfic de Valência, que investigaram o caso, encontraram o animal morto na terça-feira (24). Uma radiografia revelou que a causa da morte foi uma lesão cerebral, provocada por um peixe-espada. Esse tipo de incidente não é incomum, conforme relatado pela comunidade científica, que tem investigado a relação entre peixes-espada e tubarões-azuis.

De acordo com a bióloga marinha Isabella Moya Lara, é provável que o tubarão já estivesse ferido quando se aproximou da praia, o que pode explicar sua falta de reação ao ataque inesperado do cão. Além disso, a especialista ressaltou que a espécie geralmente habita águas oceânicas, e o fato de ter sido encontrado tão perto da costa pode indicar uma condição debilitada.