Viúva de Mike Lynch, magnata falecido no naufrágio de seu iate, se sente “atormentada” por ter sobrevivido

Já passou mais de um mês desde que a notícia do naufrágio de um iate de luxo ao largo das costas da Sicília chocou o mundo. A bordo estavam 22 ocupantes, dos quais sete perderam a vida, incluindo o magnata e proprietário do barco Mike Lynch, e também sua filha Hannah.

Neste fim de semana, o magnata, sua esposa, Angela Bacares, que sobreviveu ao naufrágio, e suas duas filhas, Hannah, de 18 anos, e Esme, de 21 anos, que não participou da viagem trágica de barco, estariam no Festival Literário de Cliveden em Berkshire, onde Lynch deveria dar uma palestra sobre inteligência artificial e o futuro da tecnologia e acompanhar a mais nova da família ao Trinity College de Oxford, onde ela havia garantido uma vaga para estudar literatura inglesa.

Como se sentiu Angela Bacares, a viúva de Mike Lynch, o magnata que afundou em seu iate nas costas da Sicília?

No entanto, a tragédia abalou a família Lynch e agora todos esses planos mudaram de tom. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, a viúva do magnata não consegue parar de chorar e se sente culpada por ter salvo sua vida.

E como se a dor do luto não fosse suficiente, enquanto Angela cuida dos funerais de seu marido e filha, cujos corpos foram transportados de avião particular para o Reino Unido, a Hewlett Packard confirmou que continuará com o processo contra o falecido magnata tecnológico, a quem exige quase 3,7 bilhões de euros por danos, conforme relatado pelo jornal The Guardian.

Antes de morrer, Mike se envolveu em um caso de fraude transatlântico, resultante da venda em 2011 de seu grupo tecnológico, Autonomy, para a Hewlett Packard, que alegou "irregularidades contábeis" acusando Lynch e seus parceiros de inflar fraudulentamente o preço de sua empresa. Embora tenha sido absolvido dessas irregularidades no processo criminal nos Estados Unidos, não foi o caso nos processos civis no Reino Unido, onde, em 2022, um juiz do Tribunal Superior determinou que o magnata e seus parceiros provavelmente tinham conhecimento das "irregularidades" na empresa e, portanto, eram responsáveis pelos danos.

Apesar de a morte de Lynch ter levado a HP a considerar a possibilidade de cancelar o processo, no início deste mês, o CEO da empresa, Antonio Neri, confirmou que seguirão em frente. “A realidade do que aconteceu não muda o que ocorreu na última década, onde acreditamos que ocorreram irregularidades”.