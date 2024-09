Passageiro em pânico provoca acidente aéreo em primeiro voo

Um incidente incomum ocorreu em junho no Aeroporto de Blackpool, Inglaterra, quando um passageiro em sua primeira viagem aérea sofreu um ataque de pânico, resultando em uma colisão entre aviões.

De acordo com o Extra, o passageiro, convidado por um piloto para um voo em uma aeronave leve modelo Pitts S-2A, inicialmente estava tranquilo, mas a situação mudou drasticamente quando o avião começou a taxiar para longe do hangar.

O passageiro, de 1,57m de altura, usava um assento elevatório para alcançar os controles da aeronave. No entanto, ao se sentir claustrofóbico e preso dentro do avião, ele começou a entrar em pânico, tentando abrir o dossel da aeronave para sair.

Apesar das tentativas do piloto de acalmá-lo, o passageiro agarrou acidentalmente o acelerador, o que fez com que o avião colidisse com outra aeronave que estava estacionada.

Conclusão do relatório de segurança

O Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIB) do Reino Unido, responsável por analisar incidentes com aeronaves civis, divulgou o relatório final sobre o acidente. O órgão destacou que, embora o piloto tenha cancelado o voo ao perceber o desconforto do passageiro, não foi possível evitar a colisão devido à ação inesperada do passageiro em pânico.

O AAIB enfatizou a importância de um briefing pré-voo detalhado, que considere não apenas a preparação física do passageiro, mas também sua prontidão emocional para enfrentar a experiência de voar. O órgão reconheceu que, apesar dos esforços do piloto, não é possível eliminar completamente os riscos associados a comportamentos inesperados durante um voo.

Esse episódio serve como um alerta para a necessidade de cuidados redobrados ao lidar com passageiros sem experiência em voos, especialmente em aeronaves pequenas, onde a proximidade dos controles aumenta o risco de incidentes causados por reações inesperadas.