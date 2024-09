Atleta coreana de Paris 2024 que se tornou viral, agora atuará como assassina em uma série

Kim Ye-Ji da Coreia do Sul durante as competições de tiro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, houve várias pessoas que se destacaram não apenas por sua habilidade em suas disciplinas, mas também por seus estilos ou personalidades distintas ao realizar suas performances em cada disciplina. Esse foi o caso de Kim Ye-Ji, a atiradora sul-coreana que chamou a atenção por sua postura e estilo geral ao atirar.

Não foram poucos, nem mesmo o próprio dono da X, Elon Musk, que pediu nas redes sociais para que Ye-Ji fosse dada um papel em alguma ficção e agora o desejo dessa multidão estaria prestes a se tornar realidade.

Onde Kim Ye-Ji, a atiradora sul-coreana que foi sensação em Paris 2024, irá se apresentar agora?

Segundo vários meios de comunicação internacionais, a atleta irá estrelar em ‘Crush’, um spin-off de ‘Asia’, um filme sobre uma assassina interpretada pela estrela indiana Anushka Sen.

Aparentemente, em uma prévia do projeto, Ye-ji se junta ao protagonista para interpretar um duo de assassinas femininas. Com um visual muito diferente de seus momentos competitivos, ela é vista melhorando a postura de tiro do personagem de Sen com sua seriedade característica. "Em breve," completa o breve anúncio.

A atiradora sul-coreana, com seus óculos de precisão, viseira para trás, mão no bolso e rosto ligeiramente apoiado em seu braço levantado, tornou-se viral durante sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris, onde conquistou a medalha de prata no tiro de ar comprimido a 10 metros de distância.

Além deste novo emprego, a atleta, que também é medalhista de ouro no Campeonato Mundial de Tiro na modalidade de pistola de 25 metros, já declarou que continuará ativa no esporte: “Meu objetivo são os Campeonatos Mundiais no próximo ano, os Jogos Asiáticos daqui a dois anos e, em quatro anos, as Olimpíadas de Los Angeles. Quero superar a mim mesma em cada ocasião. Eu só tenho a mim mesma como objetivo.”