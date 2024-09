O ‘Nostradamus Vivo’ advertiu que a Inteligência Artificial avançará “além do controle humano” e garante que os desastres naturais aumentarão nos próximos meses.

Aterrorizante previsão do ‘Nostradamus Vivo’ sobre o perigo representado pela IA

Athos Salomé, de 37 anos, parapsicólogo formado no Brasil, é reconhecido como um psíquico devido à precisão de suas ideias e previsões, pois anteriormente acertou em seu prognóstico da pandemia global da Covid-19 em 2020, além da morte da rainha Elizabeth II e dos asteroides em rota para a Terra.

À medida que a Inteligência Artificial está se infiltrando nas indústrias do mundo, alguns especialistas alertam que a nova tecnologia poderia sair do controle dos humanos, de acordo com o que foi relatado pela Ucodigital.

Em declarações recentes exclusivas ao FEMAIL, Athos Salomé revelou que: "A IA avançou significativamente nos últimos anos e ameaça redefinir muitas áreas da sociedade. Se nada for feito, a IA progredirá até um ponto em que ficará fora de controle. Ela fará coisas além do controle e da gestão humanos, de formas que escapam à sua compreensão".

Athos Salomé expressa seu medo pela Inteligência Artificial

O também conhecido como ‘Nostradamus Vivo’ teme que um dia os computadores humano-alienígena tomem o controle e saiam das mãos dos humanos, o que significaria algo muito letal.

Athos assegura que a IA japonesa Sakana, fundada em 2023 e focada no desenvolvimento de tecnologia para ajudar o Japão e seus aliados, pode ser apontada como um excelente exemplo de uma ameaça recente. A nova tecnologia afirma ter criado o primeiro cientista de IA do mundo.

"A IA progredirá até um ponto em que sairá do controle"

Athos Salomé expressa que: "Durante os testes com The AI Scientific, um sistema projetado para conduzir pesquisas científicas de forma autônoma, os pesquisadores notaram um comportamento alarmante." E acrescentou "ele começou a progredir e o código de teste em si começou a mudar para prolongar o tempo que tinha para resolver um problema, mesmo que a IA não estivesse programada para isso".

"O programa de IA reescreveu o código para que se repetisse. A IA conseguiu superar as restrições impostas pelos desenvolvedores", sentenciou o brasileiro.

Com esses novos avanços, Athos Salomé argumenta que chegou a hora de estabelecer mais controle sobre a Inteligência Artificial: “É hora de definir os limites e o controle da IA”.