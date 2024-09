Zoológico chinês admite que seus ursos pandas na verdade são cães pintados

O zoológico de Taizhou, na China, causou polêmica nas redes sociais depois que vários de seus visitantes perceberam uma aparência estranha em seus exemplares de pandas e então descobriram que, na verdade, o recinto estava fazendo passar cachorros por esses animais.

Naquela época, as imagens de cachorros pintados como pandas começaram a circular nas redes sociais juntamente com várias denúncias contra o zoológico, localizado em Jingasu. As fotos e vídeos dos cães causaram uma onda de humor e ternura, mas também questionaram o zoológico por tentar enganar os visitantes.

O que o zoológico disse sobre os cães ‘disfarçados’ de pandas?

A polêmica ressurgiu depois que o zoológico de Shanwei, também na China, recorreu a essa mesma prática que começou a chamar a atenção dos internautas, que testemunharam como os visitantes do local vão ver os supostos pandas até perceberem que, na realidade, são filhotes pintados.

Nas imagens, vemos os cachorrinhos convivendo com as pessoas e se aproximando felizes para interagir com elas. Além disso, em todo momento é muito evidente que são cachorrinhos fantasiados, devido ao seu comportamento e tamanho, e é claro, também abanam o rabinho.

De acordo com a mídia local, o zoológico tentou se desvincular do incidente afirmando estranhamente que os animais eram uma raça de ‘cães panda’, mas mais tarde confessaram que tinham acabado de tingir dois Chow Chow, uma raça de spitz popular no norte da China.

Embora a maioria das pessoas na internet tenha encarado o fato com humor, os visitantes exigiram a devolução do seu dinheiro ao se sentirem enganados e zombados. Por sua vez, o zoológico se pronunciou a respeito e assegurou que, não tendo pandas disponíveis, recorreram a essa solução curiosa e divertida.