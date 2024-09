Tupperware, a icônica marca americana de recipientes plásticos, declarou falência após 78 anos de história. A empresa, que se tornou sinônimo de armazenamento de alimentos, enfrenta uma grave crise financeira devido à queda nas vendas e à sua incapacidade de se adaptar a um mercado em constante evolução. Apesar de continuar operando por enquanto, a empresa solicitou permissão judicial para iniciar a venda de seu negócio.

Fundada em 1946 pelo químico Earl Tupper, a empresa inovou o mercado com seus recipientes herméticos de polietileno, à prova de ar e água, graças ao seu sistema de duplo fechamento. No entanto, inicialmente, os produtos não tiveram o sucesso esperado. Foi a vendedora Brownie Wise quem impulsionou o crescimento da Tupperware ao desenvolver o modelo de ‘festas Tupperware’, onde as mulheres ofereciam os produtos a outras mulheres em eventos caseiros. Esse foco permitiu que muitas mulheres gerassem renda e rapidamente expandiu a popularidade da marca.

Qual é o valor da dívida da Tupperware?

Ao longo dos anos, a Tupperware tentou se renovar, mas as estratégias não foram suficientes. O crescente custo de matérias-primas, salários e transporte afetaram suas margens de lucro. Segundo a CEO Laurie Ann Goldman, a situação financeira da empresa foi duramente atingida pelo ambiente macroeconômico atual. A dívida da empresa, que ultrapassa os 700 milhões de dólares, levou a Tupperware a prolongadas negociações com seus credores. Em 2022, a empresa alertou que poderia falir se não conseguisse novos fundos rapidamente.

A marca tentou modernizar-se ao expandir sua linha de produtos, incluindo utensílios de cozinha como uma grelha para micro-ondas, e ao se associar com a cadeia varejista Target para atrair um público mais jovem. No entanto, essas iniciativas não alcançaram o impacto desejado. Susannah Streeter, especialista da Hargreaves Lansdown, comentou que "a festa já acabou para a Tupperware", destacando que as mudanças nos hábitos dos consumidores, como a busca por alternativas mais ecológicas, deslocaram os produtos plásticos da marca.

Além disso, problemas financeiros internos, como a apresentação incorreta de relatórios em 2021 e 2022, também afetaram negativamente a empresa. Com uma força de trabalho de vendas diretas reduzida em 18% e o impacto da pandemia em sua cadeia de suprimentos, a Tupperware não conseguiu se adaptar aos tempos e viu seu declínio em um mercado cada vez mais competitivo.