Pandas falsificados? Cães são pintados em zoológico chinês para parecerem ursos e atrair visitantes

Recentemente, um zoológico na cidade de Shanwei, na China, se viu no centro de uma polêmica após admitir que havia tingido cães para que se parecessem com pandas. De acordo com o Extra, a revelação ganhou destaque após imagens dos supostos pandas começarem a circular nas redes sociais, gerando dúvidas entre os visitantes, que notaram comportamentos estranhos nos animais.

O escândalo dos “pandas” Chow Chow

Inicialmente, a administração do zoológico negou as acusações, mas não demorou para que a verdade fosse revelada. Visitantes do local perceberam que algo estava errado quando um dos “pandas” começou a latir e abanar o rabo de maneira característica de um cão. Logo, ficou claro que os animais eram, na verdade, cães da raça Chow Chow, uma raça originária do norte da China, conhecida por sua pelagem densa e comportamento semelhante ao dos ursos.

Com a confissão da administração, visitantes que se sentiram enganados exigiram a devolução do valor pago pelos ingressos. Este não foi o primeiro incidente do tipo no país; em maio deste ano, outro zoológico, na cidade de Taizhou, também foi flagrado utilizando a mesma prática com cães da mesma raça.

As implicações dessa prática

A razão por trás dessa decisão, segundo um porta-voz do zoológico, foi a ausência de pandas reais, que costumam ser uma grande atração para visitantes. Essa tentativa de enganar o público destaca questões éticas sérias em relação à operação de zoológicos e a transparência necessária na exibição de animais.

O caso gerou debate nas redes sociais, com muitas pessoas criticando o zoológico por enganar os visitantes e por submeter os animais a um processo que pode ser prejudicial à sua saúde. Além disso, a prática levanta questões sobre o tratamento e bem-estar dos animais nos zoológicos, especialmente em locais onde as regulamentações podem ser menos rígidas.