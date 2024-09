Influenciador revoluciona heavy metal com dancinhas criativas no TikTok

Considerado um dos gêneros musicais mais intensos, o heavy metal, ganhou uma nova dimensão no TikTok graças à criatividade de Rafael Campos. De acordo com o Metrópoles, este influenciador, conhecido por seu personagem Jean Pierre, que se autointitula “dançarino profissional de TikTok”, encontrou uma maneira inovadora de combinar a energia do heavy metal com coreografias.

Ao contrário do tradicional “bate cabeça”, que é uma marca registrada dos shows desse estilo musical, ele propõe uma forma mais lúdica e, segundo ele, menos dolorosa de aproveitar o ritmo pesado das guitarras e baterias.

O ponto de partida para a criação desses vídeos foi a percepção de Campos de que dançar ao som de heavy metal era um nicho pouco explorado. Isso o motivou a desenvolver uma série de coreografias que, segundo ele, canalizam a energia agressiva do gênero para uma expressão corporal mais elaborada e divertida. As coreografias, que ele demonstra em vídeos curtos e dinâmicos, rapidamente ganharam popularidade entre os usuários da plataforma.

Aceitação do público

A recepção do público foi imediata e entusiástica. Muitos seguidores elogiaram a criatividade do influenciador, destacando como suas coreografias trazem uma nova forma de curtir o heavy metal. Um usuário comentou que começou a montar uma playlist apenas com as músicas que tiveram coreografias criadas por Campos, enquanto outro sugeriu que ele lance um curso online para ensinar as danças, ressaltando que algumas coreografias exigem bastante dedicação e prática.

As danças, além de serem uma alternativa divertida para curtir o som pesado, também são apontadas pelo criador como uma maneira de evitar os famosos torcicolos que podem resultar do “bate cabeça”. Isso, sem dúvida, torna a proposta ainda mais atraente para os fãs do gênero, que agora têm uma opção menos agressiva de se divertir durante os shows ou em casa.

Rafael afirma que as redes sociais podem ser um terreno fértil para a inovação, até mesmo em nichos já consolidados como o heavy metal. Ao adaptar o estilo para uma plataforma focada em vídeos curtos e virais, ele não apenas atraiu a atenção de novos públicos, mas também revitalizou a experiência dos fãs tradicionais do gênero.