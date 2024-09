Foto das enchentes no RS leva brasileiro à final de prêmio internacional

O fotógrafo Gerson Turelly, de Porto Alegre, foi selecionado como um dos 25 finalistas de um prestigiado prêmio internacional de fotografia, destacando-se com uma imagem impactante das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em 2024. A fotografia, intitulada “Rowing”, captura um momento emblemático durante as inundações na capital gaúcha, quando um jovem é visto remando em uma rua transformada em rio pelas águas.

A seleção foi anunciada pela Royal Meteorological Society, que destacou a relevância das imagens finalistas por abordarem temas ligados aos impactos das mudanças climáticas ao redor do mundo. A fotografia brasileira é um retrato fiel das consequências dessas alterações no clima, destacando a gravidade das chuvas intensas que atingiram o estado, intensificadas pelo aquecimento global.

Uma janela para os desafios climáticos

A foto de Turelly não se limita a documentar uma tragédia; ela também traz uma poderosa mensagem sobre a resiliência e a solidariedade em momentos de crise. O jovem retratado na imagem estava a caminho das áreas mais afetadas para auxiliar no resgate de pessoas presas pelas águas.

Essa cena, repleta de simbolismo, foi elogiada pelos jurados pela sua composição e iluminação, que conseguem transmitir o passado, o presente e um futuro incerto sob a influência das mudanças climáticas.

Foto: 'Rowing', do brasileiro Gerson Turelly

A concorrência é acirrada, com outras fotos igualmente impressionantes, como uma tempestade de poeira no Saara e paisagens congeladas na Ucrânia, todas ilustrando os extremos climáticos que afetam diferentes partes do planeta. A votação para escolher a imagem vencedora está aberta ao público e segue até o dia 17 de outubro, com o anúncio dos resultados previsto para o dia 30 do mesmo mês.

O papel da fotografia na conscientização

As imagens finalistas deste concurso não são apenas esteticamente belas; elas servem como um alerta sobre os desafios globais impostos pelo clima em mutação.

Ao capturar momentos de adversidade, os fotógrafos conseguem dar enfase a questões que exigem uma ação global urgente. No caso de Turelly, sua foto é um lembrete do que está em jogo, não apenas para o Rio Grande do Sul, mas para todas as regiões vulneráveis às catástrofes climáticas.