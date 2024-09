Empresa Tupperware inicia seu processo de falência nos Estados Unidos

Tupperware Brands, conhecida por seus recipientes de plástico para armazenar alimentos, anunciou o início de seu processo de falência nos Estados Unidos para lidar com uma dívida esmagadora superior a US$ 700 milhões. A empresa iniciou o processo sob o capítulo 11 da legislação dos EUA na quarta-feira, 18 de setembro.

Nos últimos anos, a empresa fundada em South Grafton, Massachusetts, havia alertado repetidamente sobre sua capacidade de continuar operando, uma preocupação que se intensificou após o colapso de 60% no valor de suas ações durante a sessão de terça-feira, 17 de setembro, levando à suspensão de sua cotação na Wall Street.

Crônica de uma morte anunciada

Laurie Ann Goldman, presidente e CEO da Tupperware, confirmou a decisão de buscar proteção por falência: “Nossa situação financeira foi gravemente afetada pelo complicado ambiente macroeconômico. Após avaliar várias opções estratégicas, consideramos que este é o melhor caminho a seguir”.

As ações da Tupperware caíram 75% este ano, fechando o mercado na terça-feira, 17, a apenas 50 centavos de dólar. A empresa tem enfrentado uma diminuição nas vendas desde 2018, atribuída ao aumento da concorrência e problemas internos.

Em abril de 2023, a Tupperware já havia indicado que sua situação era crítica, com suas ações caindo mais de 50% em Wall Street. Um relatório da consultoria GlobalData identificou vários fatores que afetaram a empresa, incluindo uma diminuição no número de vendedores, uma queda na demanda por produtos para o lar e a dificuldade de se conectar com consumidores mais jovens.

Atualmente comercializada em 70 países, a Tupperware foi fundada em 1946 pelo químico Earl Tupper, e desde então a marca revolucionou o armazenamento de alimentos com recipientes plásticos com fechamento hermético.