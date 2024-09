Casal se ajoelha ao mesmo tempo para pedido de casamento em show e surpreende plateia

Rachel Hundertmark e Rashad Polk, um casal que compartilha uma paixão por música, viveram um momento único e inesperado durante um show da banda Modest Mouse, em Maryland, nos Estados Unidos.

De acordo com o NYPost, o casal, que se conheceu há três anos exatamente nesse local, decidiu voltar ao cenário onde tudo começou para dar um passo importante no relacionamento. O que eles não esperavam é que ambos tinham a mesma ideia em mente: um pedido de casamento.

Um momento inesquecível

Rachel, de 36 anos, havia escondido uma aliança em sua bolsa, enquanto Rashad, de 41, guardava a sua no bolso. Ambos confidenciaram seus planos à filha de Rachel, Jasmine, que manteve o segredo.

Quando chegou o momento, Rachel foi a primeira a se ajoelhar, surpreendendo o parceiro com o gesto. Ela explicou que queria fazê-lo se sentir especial, assim como ele a faz feliz. Para sua surpresa, Rashad também se ajoelhou, criando uma cena emocionante e inesperada para ambos e para a plateia que assistia ao show.

A reação do público foi imediata: muitos aplausos e vibrações de alegria. No entanto, tamanha surpresa fez com que nenhum dos dois se lembrasse de dizer “sim” no calor do momento. A alegria e o espanto do pedido duplo, no entanto, foram suficientes para selar o compromisso.

Planejando o grande dia

Com o pedido aceito, o casal já começou a planejar o casamento, marcado para setembro de 2025. A data ainda não foi definida, mas o casal garante que a música terá um papel fundamental na cerimônia.

A canção “Dashboard”, da banda que uniu suas vidas, certamente fará parte da trilha sonora do grande dia, assim como outras músicas que marcaram momentos importantes do relacionamento.

Rachel e Rashad mantêm o romantismo desde o início do namoro, e cada momento deles é acompanhado por uma trilha sonora especial. O retorno para casa após o pedido, por exemplo, foi ao som de Bruno Mars, refletindo o amor compartilhado entre os dois.