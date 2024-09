Idosa desaparecida há 8 meses é encontrada dançando em festival na Colômbia

Uma idosa de 70 anos chamada Aidé, que estava desaparecida há oito meses, foi encontrada durante um festival de música na Colômbia. O reencontro com sua família aconteceu após a mulher ser flagrada no palco de um festival, dançando animadamente ao lado do cantor Rafa Pérez. O vídeo, que a mostrava fazendo piruetas e saltos animados, viralizou rapidamente nas redes sociais, acumulando milhões de visualizações.

A família da idosa, que sofria de problemas cognitivos, não tinha notícias dela desde fevereiro, quando Aidé saiu de casa e não voltou. Ao longo dos meses, os parentes e as autoridades organizaram diversas buscas, mas sem sucesso. A alegria do reencontro só foi possível graças à exposição do vídeo, que fez com que os familiares a reconhecessem e entrassem em contato com a equipe do cantor.

Durante a apresentação no Festival Vallenato de Fonseca, a idosa subiu ao palco e contagiou o público com sua alegria. O cantor, que desconhecia sua história, aproveitou a energia da senhora e a deixou brilhar no palco. Ninguém naquele momento sabia que Aidé estava desaparecida. Contudo, após o vídeo se espalhar pelo país, a família conseguiu localizá-la e finalmente se reunir com ela, aliviando meses de preocupação.

Sua irmã, emocionada com o reencontro, agradeceu a todos que ajudaram na busca. “Agradeço primeiramente a Deus e ao senhor Rafa Pérez, que possibilitou o reencontro. Faz oito meses que não tínhamos notícias dela”, disse a irmã, que preferiu não se identificar.

Repercussão positiva

Além do impacto emocional para a família, a situação também gerou muita diversão entre internautas, que comentaram com bom humor sobre a energia da idosa, que impressionou o público com sua performance no palco. “Qual será a marca de cálcio que ela toma?”, brincou uma seguidora. Outro usuário destacou o quão feliz Aidé parecia durante o momento, enfatizando que o mais importante foi vê-la bem e em segurança.

O caso terminou da melhor forma possível, reunindo uma família que vivia em angústia e gerando alegria para todos que acompanharam essa história inspiradora.