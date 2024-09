Estudante indiana age rapidamente e resgata mãe presa em veículo tombado

Um episódio heroico aconteceu em Mangaluru, na Índia, quando uma jovem estudante do ensino fundamental, identificada como Vaibhavi, salvou a vida de sua mãe após um acidente com um riquixá motorizado.

ANÚNCIO

De acordo com o Extra, o incidente ocorreu no dia 6 de setembro, quando o condutor do veículo tentou desviar de Chetana, de 35 anos, que atravessava a rua de maneira imprudente. Durante a manobra, o veículo de três rodas acabou capotando e caiu sobre a mulher, deixando-a gravemente ferida.

Vaibhavi, ao perceber o que havia acontecido, rapidamente agiu. A jovem, movida pelo instinto de proteção, reuniu forças e, surpreendentemente, conseguiu levantar o riquixá, que ainda tinha o motorista e um passageiro dentro.

Foto: Reprodução/X

Esse ato permitiu que sua mãe fosse retirada de debaixo do veículo. Chetana foi imediatamente levada ao hospital na cidade vizinha de Surathkal, onde foi tratada pelos ferimentos. Felizmente, ela sobreviveu, enquanto os outros envolvidos no acidente sofreram apenas lesões leves.

Ação heroica viralizou nas redes sociais

O ato de bravura da estudante foi gravado e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, ganhando destaque em toda a Índia. Muitos internautas elogiaram a coragem e a prontidão da jovem em agir sem hesitação. Comentários online exaltaram a jovem, chamada de “heroína” e um “exemplo de coragem” para todos.

A atitude de Vaibhavi foi ainda mais destacada pelo fato de que, em vez de gravar ou assistir ao acidente, como muitas pessoas fazem hoje em dia, ela optou por agir imediatamente. O comportamento rápido e decisivo da jovem gerou elogios e pedidos para que ela fosse reconhecida formalmente por sua coragem. Em uma postagem, um internauta comentou: “Essa garota merece receber um prêmio. Precisamos de mais jovens como ela, que não hesitam em ajudar”.

Esse episódio destaca não apenas a importância de agir rapidamente em emergências, mas também a força emocional e física que, por vezes, uma pessoa pode demonstrar em momentos de desespero. O desfecho positivo reforça a capacidade humana de superação, mesmo nas situações mais adversas.