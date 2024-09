Ovos são cozidos pelo calor dentro de carro em Palmas; veja como aconteceu

O calor extremo em Palmas, Tocantins, proporcionou uma situação atípica para Juliana Maciel Latorraca, uma gerente de contas que, sem querer, realizou um experimento curioso. Após fazer compras, ela esqueceu uma cartela com 30 ovos dentro de seu carro.

ANÚNCIO

De acordo com o G1, quando retornou para buscá-los, encontrou todos os ovos cozidos pelo calor que se acumulou dentro do veículo. Surpresa com o resultado, decidiu compartilhar a experiência nas redes sociais, onde o vídeo rapidamente viralizou, acumulando quase 280 mil visualizações.

Explicação para o caso

O fenômeno chamou a atenção não só dos internautas, mas também de especialistas. A engenheira de alimentos Graziele Paludo explicou que o cozimento dos ovos ocorreu devido à alta temperatura dentro do carro, que funcionou como uma espécie de estufa. Ela destacou que a consistência da clara se torna mais densa e opaca, características típicas do processo de cozimento. No entanto, Graziele alertou que, mesmo cozidos, esses ovos não são seguros para consumo, pois microrganismos patogênicos, que podem causar doenças, se desenvolvem em temperaturas entre 5 °C e 60 °C, faixa na qual os ovos foram expostos.

Além disso, o professor de física Alberto Santoro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), corroborou a explicação, afirmando que o interior de um carro fechado em um dia quente pode alcançar temperaturas muito elevadas, semelhantes às de uma estufa. Isso cria o ambiente perfeito para o cozimento dos alimentos deixados dentro do veículo.

Juliana, que inicialmente não esperava tanta repercussão, agora é reconhecida nas ruas como “a menina do ovo”. Ela encara a situação com bom humor, mas também como um alerta para os perigos do calor excessivo, especialmente em um lugar conhecido por suas altas temperaturas como Palmas.