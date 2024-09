Assista ao espetacular vídeo do recorde mundial de drones em voo estabelecido pela China

A China alcançou um novo marco no livro de recordes do Guinness, graças a um show aéreo sem precedentes, no qual 8.100 drones sincronizados enfeitaram o céu noturno da cidade de Shenzhen, encantando os espectadores locais e capturando a atenção global após a viralização em várias redes sociais das impressionantes imagens online.

O espetáculo apresentou uma coreografia aérea sem precedentes, com os drones formando figuras intrincadas como dragões, flores e padrões abstratos. As figuras iluminadas no céu mostraram uma mistura fascinante de luzes e cores, demonstrando o potencial artístico dos drones em grande escala.

Detalhes do momento magnífico

Além do impacto visual, o evento destacou o rápido avanço da China na tecnologia de drones e sua capacidade de usar esses dispositivos em eventos de grande escala. Shenzhen, conhecida por seu papel na inovação tecnológica, consolidou-se como um centro global de desenvolvimento, fornecendo o cenário perfeito para essa demonstração inovadora.

O uso de drones em espetáculos não é novidade; eles têm sido empregados em inaugurações de eventos esportivos e celebrações em vários países. No entanto, os drones oferecem uma alternativa mais segura e ecologicamente amigável em comparação com os fogos de artifício tradicionais, ao reduzir o risco de incêndios e lesões, e permitir uma maior criatividade no design de luzes e formas.

A coordenação de milhares de drones para criar imagens tão dinâmicas e coloridas é um testemunho do avanço tecnológico neste campo, pois requer uma programação e sincronização sofisticadas para alcançar um espetáculo de tal magnitude.