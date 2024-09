Aos 94 anos, idosa arrasa no salto alto e encanta a todos em posto de saúde

Recentemente, Dona Leninha, uma senhora muito elegante, se tornou a sensação de um posto de saúde em Patos de Minas, Minas Gerais, ao chegar para sua consulta de maneira impecável. Conhecida por suas roupas, ela encantou funcionários e pacientes com sua alegria e simpatia. Conforme o site Só Notícia Boa, a idosa, que frequenta a Unidade de Saúde de Gramado para tratar sua pressão alta, não deixou de lado o estilo ao comparecer ao local com salto alto e uma saia de renda branca, peça que ela mesma confeccionou.

Assim que chegou, foi para a recepção e aguardou pacientemente sua vez. Quando foi chamada, se dirigiu com graciosidade, segurando sua bolsa e distribuindo cumprimentos a todos ao redor. Sua presença foi tão marcante que não só atraiu olhares, como também levou a equipe do posto a pedir fotos com ela.

Uma diva na terceira idade

A atitude de Dona Leninha chamou a atenção de internautas, principalmente após Rodrigo Nunes Monteiro, funcionário do posto, compartilhar um vídeo da senhora em suas redes sociais. No vídeo, ele brinca com a moda da paciente, chamando-a de “super divônica”. A gravação rapidamente viralizou, acumulando milhões de visualizações e gerando uma onda de comentários divertidos.

Apesar da idade avançada, ela mostrou que o salto alto não é um obstáculo. Pelo contrário, caminhou com desenvoltura, sem demonstrar qualquer dificuldade. Com uma blusa vermelha combinando com o sapato e a saia branca de renda, uma idosa provou que estilo e confiança não têm idade.

Não é a primeira vez que ela chama atenção em sua comunidade. Dona Leninha já foi vista várias vezes andando pelo bairro, sempre a pé, usando salto alto e carregando uma pequena caixa térmica, cuja função ainda é um mistério para muitos. Sua presença icônica tornou-se um exemplo de como a idade não é uma barreira para manter a dignidade, a vaidade e a alegria de viver.

Os internautas, ao verem o vídeo, não pouparam elogios e brincadeiras, destacando o quanto ela é inspiradora. Um dos comentários mais frequentes foi que ela provavelmente nem sabe andar de chinelo, tamanha sua habilidade com os sapatos de salto.