Homem passa 26 anos com peça de lego presa no nariz

Ben Havoc passou 26 anos com uma peça de Lego no nariz.

Um homem de 32 anos ficou chocado ao descobrir que suas constantes alergias e crises respiratórias eram causadas por uma “peça de Lego” presa em seu nariz há, pelo menos, 26 anos. Conforme publicado pelo O Globo, o norte-americano Ben Havoc, compartilhou seu relato nas redes sociais e chocou os seguidores ao revelar a peça, recuperada após um espirro.

Em seu relato, Havoc conta que tomava banho quando espirrou e se surpreendeu ao notar que a peça saiu de seu nariz. Segundo o americano, olhar para a peça “reativou memórias de sua infância” e ele se lembrou de ter colocado a peça no nariz quando tinha perto dos 6 anos de vida.

Ele ainda explica que sua mãe tentou remover o objeto da narina, mas aparentemente a remoção não foi completa e parte da peça acabou ficando presa por lá durante os 26 anos seguintes.

Memória antiga

Em sua publicação, Havoc conta que a cena voltou à sua mente como se fosse um flashback de filmes de cinema. “Depois de a peça sair, a história do Lego me veio à memória como aquela cena de ‘Ratatouille’, quando o crítico se lembra das suas memórias de infância. Agora consigo respirar deste lado do nariz e é fantástico. Não conseguia desde que era criança”.

O jovem ainda deu uma entrevista à revista Newsweek e explicou que a peça pode ter sido a causadora de diversos transtornos respiratórios que o acompanharam por toda a vida.

“Durante toda a minha vida eu tive sensibilidade nos seios nasais, alergias e problemas de congestão nasal”, explica Havoc, que agora pretende guardar a peça em local seguro para garantir que sua história seja lembrada e contada para as próximas gerações.