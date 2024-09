Realeza de Dubai lança perfume inspirado em divórcio polêmico

Em julho deste ano, uma figura conhecida da realeza de Dubai surpreendeu ao público ao anunciar seu divórcio nas redes sociais, poucos meses após o nascimento de seu bebê.

De acordo com a Revista Crescer, a princesa Mahra Bint Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum, 30 anos, que já é mãe de um recém-nascido, utilizou seu perfil no Instagram para compartilhar a decisão, o que rapidamente atraiu atenção e gerou debates. A frase direta “Declaro nosso divórcio” repercutiu amplamente, e o anúncio logo se tornou viral.

Agora, ela decidiu transformar essa fase desafiadora em uma oportunidade de negócios e lançou uma linha de perfumes intitulada “Divorce”, um nome que certamente desperta curiosidade e reflexões sobre as nuances de sua vida pessoal e pública. O lançamento deste produto reflete uma atitude de superação, onde uma experiência pessoal é convertida em uma marca, algo que é incomum, especialmente em círculos tão tradicionais.

A mensagem por trás do lançamento

A escolha do nome para a linha de perfumes não passou despercebida. “Divorce” carrega consigo uma carga emocional e simboliza um novo começo. Para muitos, o ato de nomear um perfume com essa palavra pode parecer ousado, mas também sugere força e resiliência.

Mahra, com esse movimento, demonstra que está pronta para enfrentar os desafios que a vida lhe impôs, transformando dor em algo novo e comercialmente viável.

Essa abordagem criativa não é comum no mundo da realeza, onde assuntos pessoais são geralmente tratados com discrição. No entanto, a princesa de Dubai mostrou que está disposta a romper com as tradições, usando sua experiência pessoal como um trampolim para novos empreendimentos. O perfume já está gerando interesse não apenas pelo seu nome, mas também pela história que o precede.