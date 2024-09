A esposa do jogador da NHL morto por um motorista bêbado revelou no funeral que está grávida

Em 9 de setembro, parentes e entes queridos se despediram do renomado jogador de hóquei no gelo Johnny Gaudreau, que faleceu após ser atingido por um motorista supostamente embriagado em Nova Jersey no final de agosto. Seu irmão também faleceu no acidente. Ambos eram da região e estavam a caminho do casamento de sua irmã.

Em um evento comemorativo em sua memória, sua esposa fez um anúncio emocional e comovente na frente dos outros parentes, que abre ainda mais a ferida dessa morte que chocou sua família e todos os fãs da NHL.

O que disse a esposa de Johnny Gaudreau durante o funeral do jogador?

Na última segunda-feira, alguns dias após o acidente de trânsito que tirou a vida de Johnny e Matthew Gaudreau, seus entes queridos se reuniram para realizar um funeral conjunto para os irmãos.

No evento, sua esposa Meredith fez um discurso emocionante onde compartilhou detalhes da história de amor deles e como celebraram a chegada dos filhos, Noa, de 17 meses, e John, de 6. Mas ela também revelou que está esperando um terceiro filho, que agora terá que crescer sem Johnny.

"Foi uma surpresa total, mas mais uma vez, John estava radiante e muito animado. Eu estava muito nervosa, mais uma vez, uma surpresa total... Quão sortuda eu sou por ser a mãe dos três bebês de John? Que meu filho mais novo seja uma bênção é muito especial, apesar dessas circunstâncias difíceis", expressou Meredith, que espera incutir em seus filhos o amor que seu pai sentia pelo hóquei.

O avançado do Columbus Blue Jackets, que faleceu na noite de 29 de agosto de 2024, foi atingido por um motorista bêbado que estava tentando ultrapassar outro veículo. No momento do acidente, o atleta estava andando de bicicleta com seu irmão Matthew, que também faleceu.

“Johnny não era apenas um ótimo jogador de hóquei, mas, mais importante, um marido amoroso, pai, filho, irmão e amigo. Estendemos nossas mais profundas condolências à sua esposa, Meredith, seus filhos, Noa e Johnny, seus pais, sua família e seus amigos pela perda repentina de Johnny e Matthew,” expressou a equipe de Gaudreau na X.