Ex-finalista do Miss Suíça é assassinada pelo marido em um crime com detalhes macabros

A tranquila localidade de Binningen, perto de Basileia, Suíça, foi abalada por um crime chocante que gerou impacto em nível nacional e internacional, revelou o ‘Daily Mail’. Kristina Joksimovic, uma ex-finalista do Miss Suíça de 38 anos e mãe de duas filhas, foi brutalmente assassinada pelo marido, conhecido na mídia como “Thomas”. O homem, de 41 anos, confessou ter matado sua esposa e, em uma tentativa desesperada de ocultar o crime, desmembrou seu corpo e o submeteu a procedimentos horripilantes.

O ‘Mail’ informou que “o pedido de liberação do marido, de 41 anos, identificado apenas pelo pseudônimo de Thomas na mídia local, foi rejeitado hoje pelo Tribunal Federal de Lausanne depois de admitir ter assassinado sua esposa”.

O desenvolvimento do crime

O assassinato ocorreu em 13 de fevereiro, quando Kristina foi encontrada morta em sua casa. De acordo com a investigação, “Thomas” estrangulou sua esposa durante uma discussão e depois desmembrou seu corpo usando ferramentas como uma serra elétrica e tesouras de poda no porão de sua casa. Os detalhes do crime são chocantes: ele tentou triturar os restos de sua esposa em um liquidificador e dissolvê-los em uma solução química, conforme relatado por meios de comunicação locais, como ‘Blick’ e ‘FM1 Today’.

As autoridades indicaram que a versão de “Thomas”, que inicialmente alegou legítima defesa, foi contradita pelos relatórios médico-legais. Esses relatórios revelaram que Kristina foi estrangulada antes de ser desmembrada, eliminando qualquer possibilidade de que sua morte tenha ocorrido durante uma briga em legítima defesa, como o acusado havia afirmado inicialmente.

O homem, inicialmente, afirmou que sua reação foi porque Kristina o teria atacado primeiro com uma faca, algo que foi rapidamente descartado pelas análises dos peritos.

Um casamento em crise

O ambiente do casal descreveu seu relacionamento como instável e em crise por vários meses. Testemunhas próximas à família indicaram que a polícia havia sido chamada várias vezes devido a relatos de violência doméstica, embora aparentemente o conflito nunca tivesse escalado para esse desfecho trágico.

Apesar das tensões, muitos conhecidos de Kristina expressaram surpresa com o crime. Amigos próximos descreveram a família como “aparentemente perfeita” e mencionaram que o nível de violência e frieza demonstrado por “Thomas” era inimaginável. “Eles pareciam a família perfeita”, disse um dos amigos do casal à imprensa local. No entanto, à medida que as investigações avançavam, episódios de violência e os esforços de “Thomas” para encobrir o assassinato foram revelados, expondo sua natureza calculista e impiedosa.

O legado de Kristina Joksimovic

Kristina Joksimovic, nascida em Binningen com raízes sérvias, foi reconhecida por sua carreira no mundo do modelagem. Em 2008, ela se tornou finalista no concurso Miss Suíça e venceu o concurso Miss Noroeste da Suíça, o que a catapultou para a fama no país. Com o passar do tempo, Kristina deixou as passarelas e passou a treinar novas gerações de modelos e mulheres empresárias, dando-lhes confiança para enfrentar suas vidas pessoais e profissionais com segurança.

Fundadora de uma agência de consultoria e coaching, Kristina destacou-se por sua habilidade em inspirar outras mulheres. Entre suas alunas estavam candidatas a Miss Suíça, como a vencedora do concurso em 2023, Lorena Santen, que expressou sua dor e consternação pela morte de sua mentora. "Sentiremos muito a sua falta", disse Santen em um emocionante tributo.

A resposta da comunidade

O crime deixou a comunidade de Binningen e o mundo do entretenimento suíço em estado de choque. Várias personalidades do entretenimento e ex-participantes do Miss Suíça expressaram sua tristeza pela perda de Kristina. A atriz suíça Miriam Rickli, chocada com a notícia, escreveu: “Estou sem palavras”, enquanto outras ex-finalistas como Nadine Vinzens e Frida Hodel, também prestaram homenagem a Kristina através de postagens emocionantes nas redes sociais.

As demonstrações de afeto não se concentraram apenas na tragédia, mas no legado positivo que Kristina deixou. Seu espírito generoso, sua bondade e seu desejo de capacitar outras mulheres foram lembrados por todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. "Nunca esquecerei o tempo que passamos juntas em Los Angeles", escreveu Vinzens, amiga próxima de Kristina.

Um julgamento esperado

“Thomas”, que foi preso logo após os restos de Kristina serem descobertos por um terceiro, agora enfrenta um processo judicial que capturou a atenção do público. O tribunal federal de Lausanne recentemente rejeitou seu pedido de liberdade, e os promotores destacaram que o acusado demonstrou um alto nível de “energia criminal” e falta de empatia após cometer o crime.

Os psiquiatras que avaliaram “Thomas” mencionaram que existem “sinais concretos de doença mental”, o que abriu o debate sobre o seu estado psicológico e a sua responsabilidade penal no assassinato. No entanto, as autoridades destacaram a natureza calculista de suas ações e sua tentativa deliberada de se livrar do corpo, o que sugere uma mente fria e racional.

O julgamento determinará não apenas a condenação de “Thomas”, mas também a extensão das circunstâncias que levaram a este terrível assassinato. Enquanto isso, a comunidade continua lembrando Kristina como uma mulher brilhante e talentosa, cuja vida foi interrompida de forma cruel e impiedosa.