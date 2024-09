Mulher embriagada invade funerária e tenta roubar cadáver em Las Vegas

Em Las Vegas, Nevada, um incidente bizarro ocorreu no final de agosto quando uma mulher, sob efeito de álcool, invadiu uma funerária e tentou roubar um cadáver de num caixão. De acordo com o Extra, a invasora, identificada como Patricia Sierra, de 47 anos, quebrou uma janela do local para ter acesso ao interior da casa funerária, onde havia ocorrido um velório no dia anterior.

ANÚNCIO

Um crime incomum que chocou Las Vegas

Câmeras de segurança registraram o momento em que Patricia retirou o corpo do caixão e o arrastou para fora do prédio, abandonando-o na calçada, com o cadáver posicionado de bruços. O corpo, aparentemente, não tinha qualquer ligação com a mulher, encontrada pela polícia dois dias depois. Durante o interrogatório, Patricia alegou que havia consumido seis cervejas antes de invadir o local e afirmou não se lembrar do ocorrido, mencionando ter um histórico de “apagões” após o consumo de álcool.

Esse episódio, marcado pela estranheza da situação, gerou perplexidade entre os moradores da cidade e na mídia local. A primeira audiência do caso foi agendada para 18 de setembro, quando a mulher deverá responder por seus atos diante da justiça.

O impacto e a reação da comunidade

O incidente provocou reações de choque e perplexidade em Las Vegas, não apenas pela tentativa de roubo em si, mas pela natureza do crime e a ausência de um motivo claro. A falta de memória alegada pela mulher e seu estado de embriaguez levantaram questões sobre sua condição mental e o impacto do álcool em seu comportamento.

Casos como esse, embora raros, destacam a importância de medidas de segurança rigorosas em locais que lidam com situações sensíveis como funerárias, além de chamar a atenção para a necessidade de apoio a indivíduos que lutam contra o abuso de substâncias.