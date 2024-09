“O casamento é difícil”: mulher se torna viral após se casar e pedir divórcio ao marido no dia seguinte

Ninguém pode imaginar que uma mulher chegue ao seu casamento, que planejou por muito tempo com todos os convidados, seu vestido espetacular e uma festa dos sonhos e, no dia seguinte, tome a decisão de se divorciar. Como? Pois é, isso aconteceu com uma jovem e ela contou tudo em um vídeo no TikTok.

Através da conta do TikTok @montserratbenavidees, uma jovem identificada como Montserrat Benavides explicou que a razão pela qual decidiu se separar um dia antes de seu casamento foi porque ela e Elías, seu marido, concordaram que, juntamente com seus amigos, iriam procurar um clube noturno para fazer um after, ou seja, terminar de celebrar o dia do casamento.

Quando chegou a hora de se encontrar no after com os amigos, tanto ela quanto seu marido estavam muito bêbados, o que resultou em atitudes que não agradaram nem a ela nem à sua família.

"Meus pais perceberam que íamos para a festa sem motorista. Então eles nos levaram. Ao chegarmos na festa, eles nos disseram: 'Escutem, vocês já estão bêbados. Não prefeririam ir para o hotel e passar a noite de núpcias lá?'. Eu disse: 'Cara, sim. Eu quero ir para o meu quarto, por favor. Podemos ir agora?'"

A insistência, as bebidas a mais e o mau humor

No entanto, Elias, seu marido, recusou-se a sair e disse: “Não, eu vou ficar no after, com meus amigos”, apesar de Montserrat insistir para mudar os planos e ir para o hotel devido às condições de embriaguez em que se encontravam.

“Meus pais estavam lá, Elias estava bêbado, cara. Fiquei um pouco envergonhada porque disse: ‘cale a boca, meus pais estão ali na frente’, mas ele não cedia, queria ficar com seus amigos”.

Ela voltou para casa com seu pai, enquanto Elias foi com seus amigos. No dia seguinte, ela percebeu o que havia acontecido e reconsiderou seu casamento com Elias. Foi assim que a jovem decidiu terminar com ele, pois não queria estar com alguém que colocasse seus amigos antes dela.

”Estou cansada desse assunto e de ver que seus amigos sempre iriam antes de mim, devolvi o contrato de casamento, tirei minhas alianças de casamento (...) Eu já estava firme em minha decisão de que isso acabou“.

Elias deve muito à sogra

Elías tentou remediar a situação, mas a jovem optou por não aceitar suas desculpas. Após uma conversa de Montserrat com sua mãe, que lhe falou sobre as crises ou diferenças que os casais têm e que devem remediar, a jovem refletiu.

"Ela começou a me dizer um monte de coisas, tipo: 'Ei, mas ele está super comprometido com você, ele veio pedir sua mão para nós. Ele fez de tudo por você, quer dizer. Vocês já estão casados'", relatou o portal Milenio.

A jovem optou por não se separar de seu marido, apesar de já ter decidido se divorciar um dia antes do casamento. Ela aprendeu que uma das razões pelas quais decidiu se separar um dia antes do casamento foi porque tanto ela quanto seu marido eram muito jovens, agora ela sabe que o casamento não é perfeito e que deve haver comunicação.

“O casamento é difícil, nada é perfeito (...) Temos que ser honestos, a verdade é que nos casamos muito jovens, muito imaturos. Chegou o dia do casamento, tudo super ‘legal’, tudo incrível, tudo bem. A verdade é que aproveitamos muito”.