Empresário abandona luxo e encontra felicidade em vida simples sem estresse

Um empresário holandês, conhecido por sua carreira de sucesso no mercado de design de papéis de parede, decidiu abrir mão de uma vida de luxo para adotar um estilo de vida mais simples e significativo.

De acordo com o NY Times, Rick Vintage, após anos de dedicação ao trabalho, acumulou riquezas, mas também enfrentou sérios problemas pessoais, incluindo a separação de sua esposa, Esther, e um episódio de depressão. Em meio a uma vida repleta de viagens e bens materiais, ele percebeu que faltava algo essencial: felicidade.

A virada de chave para uma nova vida

Em 2016, Rick viu sua vida dar uma reviravolta quando seu casamento chegou ao fim e ele começou a viver sozinho. Mesmo cercado de luxo, a solidão e a ausência de um propósito maior o levaram a uma crise existencial. Um dia, após retornar de uma festa, onde estava acompanhado por uma namorada bem mais jovem e dirigindo seu Porsche novo, ele percebeu que sua vida precisava de mudanças drásticas.

Foto: Kasia Gatkowska/NYT

Foi nesse momento que Rick decidiu abandonar o estilo de vida glamouroso que levava. Ele começou a refletir sobre suas escolhas e decidiu que queria algo diferente para si. Em 2020, enquanto procurava um lugar para morar com sua filha Lux, encontrou uma casa flutuante que mudou sua vida. Apesar dos desafios iniciais, como a falta de aquecimento e chuveiro quente, a nova moradia proporcionou a ele uma vida mais tranquila e conectada com o que realmente importava.

Redescobrindo a felicidade em uma vida mais simples

Agora, Rick vive em um barco, onde desfruta de uma rotina sem estresse, focada em atividades simples e prazerosas. Ele passa mais tempo com suas filhas, cozinhar ao ar livre no verão e receber amigos no barco, onde compartilham refeições e conversas em um ambiente acolhedor. A decisão de desacelerar e priorizar o que realmente importa lhe trouxe uma felicidade que ele não havia encontrado nos dias em que estava focado em sua carreira e nos bens materiais.

Hoje, ele trabalha em horários mais flexíveis, acorda com o canto dos pássaros e dedica tempo para si mesmo, suas filhas e seu cachorro. Rick encontrou um equilíbrio entre vida pessoal e profissional que, para ele, é a verdadeira riqueza.