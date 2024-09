Restaurante desmascara cliente que usou barata para não pagar conta e vídeo viraliza nas redes sociais

Recentemente, uma situação inusitada ocorreu em um restaurante na cidade de Guadalajara, México. Uma mulher, identificada como Renata Interiano, foi flagrada por câmeras de segurança colocando uma barata em sua comida para evitar pagar a conta. Este episódio gerou grande indignação na comunidade local e rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

ANÚNCIO

De acordo com o portal Publimetro do México, o incidente aconteceu no restaurante Puesto Chale, onde a cliente estava acompanhada por três familiares. Inicialmente, ao encontrar a barata no prato, o grupo fez uma reclamação barulhenta sobre as condições de higiene do local. O estabelecimento, sem saber do golpe, concordou em não cobrar a conta e permitiu que os clientes levassem a comida para casa.

Porém, mais tarde, ao revisar as imagens das câmeras de segurança, o gerente do restaurante descobriu que a barata havia sido colocada de propósito pela cliente. Indignados, os responsáveis pelo restaurante decidiram usar as redes sociais para expor o ocorrido e alertar outros estabelecimentos sobre o golpe.

A postagem, que incluía o vídeo do momento exato em que a mulher colocava o inseto na comida, rapidamente se tornou viral, acumulando milhões de visualizações. Com isso, a cliente passou a ser conhecida nas redes como “lady cucaracha”.

Repercussão e possíveis consequências

Após o caso ganhar grande visibilidade, outros usuários das redes sociais relataram que a mesma mulher já havia praticado golpes semelhantes em outros restaurantes na região. Apesar da ampla repercussão e do apoio recebido, o Puesto Chale ainda não decidiu se tomará medidas legais contra a cliente e sua família.

Esse episódio levanta questões importantes sobre os desafios enfrentados por pequenos empreendedores, que muitas vezes se veem obrigados a lidar com fraudes que podem comprometer a reputação e a estabilidade financeira de seus negócios.