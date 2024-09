Na França, começa o julgamento do homem que drogou a esposa por 10 anos para que fosse estuprada

A Europa e especialmente a França estão completamente chocadas com o terrível caso em que um homem drogou sua esposa por 10 anos para que ela fosse estuprada por pessoas desconhecidas que ele recrutava através de buscas constantes em redes sociais e aplicativos de encontros.

Nesta segunda-feira, 2 de setembro, o julgamento contra Dominique Pelicot e outros 50 homens começou na cidade francesa de Avinhão, depois que os investigadores identificaram pelo menos 92 estupros entre 2011, quando o casal morava na região de Paris, e 2020, especialmente a partir de 2013, após se mudarem para Mazan, na região da Provença.

Atualmente, 18 dos acusados já estão em prisão preventiva por terem sido confirmados que estupraram várias vezes Gisèle Pelicot, inclusive alguns deles cometeram a atrocidade até seis vezes.

Modus operandi da atrocidade

Para Dominique Pelicot, pouco importava estar casado com Gisèle há 50 anos, pois pelo menos durante uma década ele a drogou com uma forte mistura de soníferos em sua comida para fazê-la dormir profundamente e depois ser estuprada, confirmou a justiça da França.

Gisèle Pelicot, que agora tem 71 anos, divorciou-se do principal responsável por sua desgraça e, desde sua prisão, decidiu mudar de sobrenome. Segundo seus filhos, ela vinha perdendo cabelo, peso e sofrendo episódios graves de perda mental há anos, levando a acreditar que ela sofria de Alzheimer. No entanto, no final de 2020, foi convocada para uma delegacia no sul da França para ser informada de sua dura realidade, totalmente desconhecida por ela mesma.

Os acusados pertencem à classe média e trabalhadora (caminhoneiros, soldados, carpinteiros e operários, um guarda de prisão, um enfermeiro, um especialista em informática que trabalha para um banco, um jornalista local), com idades variando entre 26 e 74 anos. Além disso, a maioria deles tem filhos e parceiros.