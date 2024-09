Inalação de desodorante: desafio viral no TikTok quase leva à morte menino de 12 anos na Inglaterra

Um grave incidente ocorrido em Doncaster, Inglaterra, levantou preocupações sobre os perigos das tendências populares nas redes sociais. Um menino de 12 anos, identificado como Cesar, sofreu uma parada cardíaca seguida de convulsões após inalar desodorante como parte de um desafio viral.

De acordo com o jornal O Globo,o fato ocorreu em casa, onde sua mãe, Nicole King, encontrou o filho inconsciente no chão da cozinha. A situação se tornou ainda mais crítica quando Cesar parou de respirar e sua pele começou a ficar azulada, levando Nicole a realizar manobras de reanimação enquanto aguardava a chegada da ambulância.

Levado ao hospital, Cesar sofreu novas convulsões e passou por mais paradas cardíacas antes de ser colocado em coma induzido para estabilizar sua condição. Felizmente, após oito dias de internação, o garoto teve alta e voltou para casa. No entanto, a recuperação não foi completa; sua memória de curto prazo foi severamente afetada, e ele ainda apresenta dificuldades para lembrar o que aconteceu na noite do incidente.

A mãe de Cesar, visivelmente abalada, compartilhou que, ao encontrar o filho, pensou que ele já estivesse morto. Ela acredita que o desafio de inalar desodorante foi apresentado ao garoto por alguém mais velho, e lamenta que essa prática, conhecida como “cromagem”, tenha ganhado popularidade entre jovens na Inglaterra e nos Estados Unidos.

A cromagem envolvia originalmente a inalação de tinta à base de cromo, mas evoluiu para incluir outros produtos químicos, como desodorantes, que também podem causar sérios danos à saúde, incluindo perda de consciência e asfixia.

Este caso serve como um grave alerta para pais e responsáveis sobre a necessidade de monitorar as atividades online das crianças e adolescentes, especialmente no que diz respeito a desafios que circulam nas redes sociais. A tragédia quase ocorrida com Cesar destaca a importância de conscientizar os jovens sobre os riscos associados a essas práticas e a necessidade de buscar ajuda ao enfrentar qualquer tipo de pressão ou desafio perigoso.