Outra selfie fatal: turista espanhol morre ao cair em um rio no Nepal

Infelizmente, nestes tempos, os acidentes fatais causados por tirar uma selfie se tornaram uma prática comum. Desta vez, um turista espanhol perdeu a vida ao cair de um rio no Nepal enquanto tentava tirar uma selfie com sua parceira em uma cachoeira.

ANÚNCIO

O acidente ocorreu no último domingo, 25 de agosto, e após uma busca intensa, o cadáver do homem foi encontrado na tarde desta terça-feira em uma área de difícil acesso nas margens do rio Bhurungdi, mesmo local onde até o momento as autoridades continuam procurando pela sua namorada.

Buscas acorreram a partir de denúncia da família

Um dos detalhes do trágico evento é que as autoridades iniciaram a busca devido a uma denúncia de desaparecimento feita pelos familiares dos turistas catalães, que informaram que não conseguiam entrar em contato desde domingo com o homem de 36 anos e a mulher de 31 anos.

Ambos tinham registrado seus nomes no posto de controle do Projeto de Área de Conservação de Annapurna às 10h51 do domingo e suas bolsas foram encontradas nesta terça-feira a cerca de três horas de caminhada do posto de controle. De acordo com o porta-voz, a polícia está iniciando os preparativos para enviar o corpo para Pokhara, a segunda cidade mais populosa do Nepal, com mais de meio milhão de habitantes e porta de entrada comum para expedições ao Himalaia.

O Ministério de Assuntos Exteriores da Espanha, por meio da embaixada em Nova Delhi, afirmou que está trabalhando no caso e, de acordo com a agência de notícias EFE, funcionários do departamento explicaram que já entraram em contato com as famílias dos desaparecidos.

Até o momento, mais de 170 mortes foram registradas no Nepal desde meados de junho, 109 delas em deslizamentos de terra, de acordo com a autoridade responsável por desastres naturais. Além disso, mais de 40 pessoas estão desaparecidas e pelo menos 200 residentes ficaram feridos.