Homem em Indiana, nos EUA, confessa que queria envenenar sua esposa para se casar com a filha dela

Um homem de 71 anos admitiu ter colocado uma ‘substância em pó branca venenosa’ na Coca-Cola de sua esposa para matá-la e poder se casar com a filha dela. Registros do tribunal estadual foram revelados através do site do USA TODAY.

Alfred Ruf se declarou culpado por agressão agravada em julho por tentar envenenar sua esposa. De acordo com os registros do tribunal de Indiana, ele foi condenado a quatro anos de prisão e cinco anos de liberdade condicional.

Tentativa de envenenamento em Indiana

O homem confessou em janeiro de 2022 que vinha "adicionando" uma substância às bebidas de sua esposa por meses e que essas substâncias lhe haviam sido dadas pela filha de sua esposa.

A esposa de Ruf entrou em contato com o Departamento do Xerife do Condado de Wayne e contou o que seu marido pretendia fazer. Nos documentos, descrevem que havia um frasco de comprimidos contendo uma substância em pó desconhecida que ela bebeu com uma lata de Coca-Cola. No fundo da lata, havia um “resíduo esbranquiçado”.

Foi relatado que, ao fazer a denúncia, um policial levou a mulher ao hospital e ela testou positivo para MDMA, cocaína e benzodiazepínicos em seu sangue e urina, mas ela negou ter consumido drogas.

"Uma vez que o estado mudou a natureza do crime, ele assumiu a responsabilidade pelo que fez de errado", disse John Lawrence Tompkins, advogado de defesa de Ruf, ao USA TODAY na terça-feira. "Isso é o que deve ser feito."

A filha de sua esposa ordenou que ele matasse sua mãe

Ao realizar as investigações, Ruf, que tinha 69 anos na época, confessou ter tido relações sexuais com a filha de 31 anos de sua esposa de um casamento anterior, de acordo com o depoimento juramentado.

Ruf explicou que a filha de sua esposa foi quem lhe deu o frasco de pílulas com a substância em pó em setembro de 2021 e ordenou que ele colocasse na bebida de sua mãe. O objetivo do homem era se casar com sua enteada.