Aos 102 anos, veterana britânica supera recorde de paraquedismo e arrecada R$ 73 mil para caridade

Manette Baillie, aos 102 anos, realizou um feito notável ao se tornar a paraquedista mais velha da Grã-Bretanha.

Conforme noticiado pelo The Guardian, a ex-veterana, que serviu na Marinha Britânica durante a Segunda Guerra Mundial, comemorou seu aniversário de uma maneira ousada: saltando de paraquedas para arrecadar dinheiro destinado a três instituições de caridade.

Entre as causas beneficiadas, uma em especial salvou a vida de seu filho em um acidente de mergulho em 1960, na Ilha de Wight.

Um salto para a história

O evento, que ocorreu em Benhall Green, onde Manette reside há mais de 60 anos, atraiu a atenção de muitos moradores e até do príncipe William, que enviou uma carta de congratulação.

Durante o salto, a centenária, conhecida por seu espírito aventureiro, expressou sua emoção: “Quando a porta se abriu, pensei, não há mais nada que eu possa fazer ou dizer. Apenas pule.”

Foto: Reprodução/ The Guardian

Mesmo com a adrenalina do momento, ela admitiu que a experiência passou em um borrão, com a lembrança vívida apenas de suas pernas saindo do avião.

O desejo de saltar de paraquedas surgiu após ouvir sobre o pai de um amigo que, aos 85 anos, havia se aventurado na mesma atividade.

Inspirada, Manette decidiu que também poderia realizar o feito. Com o sucesso do salto, ela superou o recorde anterior de Verdun Hayes, que havia saltado aos 101 anos.

Reconhecimento e gratidão

Após o pouso, a idosa foi recebida com um buquê de flores pelos representantes da East Anglian Air Ambulance, uma das instituições beneficiadas pela arrecadação.

Foto: Reprodução/ The Guardian

A organização expressou sua admiração pela generosidade de Manette e pela maneira inspiradora com que escolheu comemorar seu aniversário.

Manette, que já havia comemorado seus 100 anos pilotando uma Ferrari em Silverstone, continua a impressionar com seu espírito indomável e sua dedicação em ajudar os outros.

A carta do príncipe William, que ressaltou essas características, foi mais uma prova do impacto positivo que ela exerce em sua comunidade e além.