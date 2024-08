Menino de 7 anos viraliza na web ao arrancar dente chutando bola de futebol

Gabriel, um garoto de apenas 7 anos, recentemente se tornou sensação na internet ao protagonizar um vídeo no qual utiliza uma bola de futebol para arrancar um dente de leite. A ideia, segundo ele, surgiu após assistir a um vídeo semelhante, e com o dente já bastante mole, decidiu pedir ajuda aos pais para realizar a “brincadeira”. Conforme noticiado pelo G1, a filmagem, que capturou o momento em que a bola é chutada e o dente é removido, já acumulou mais de 10 milhões de visualizações.

Com o apoio dos pais, o jovem artilheiro, que atua em um time de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, resolveu unir sua paixão pelo futebol a uma maneira divertida de lidar com a perda do dente. Sua mãe, Érita, contou que o garoto sentiu dor apenas no momento da retirada, mas em nenhum instante teve medo, pois o dente já estava praticamente solto.

A dentista que acompanha o menino, apesar de reconhecer a segurança na retirada caseira de dentes muito moles, ressaltou a importância de procurar um profissional em situações mais complicadas. Gabriel, no entanto, é acostumado a visitas ao dentista e, segundo a mãe, já havia retirado outros dentes em casa, com a ajuda de um fio dental.

Impacto nas redes e reflexão sobre o cuidado odontológico

A história de Gabriel gerou grande repercussão, principalmente pelo caráter divertido e criativo da situação. Contudo, a dentista que acompanha o garoto fez um alerta sobre os riscos de retirar dentes de leite em casa, recomendando que, sempre que possível, essa tarefa seja realizada em um consultório para evitar possíveis complicações.

Apesar do sucesso do vídeo e da naturalidade com que o menino encarou o processo, o episódio também serve como um lembrete sobre a importância dos cuidados profissionais com a saúde bucal, especialmente em crianças. Transformar um momento comum em uma brincadeira pode ser uma boa estratégia para tornar a experiência menos assustadora para os pequenos.