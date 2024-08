Mãe e filha superam desafios e se formam juntas em pedagogia

No último dia 19 de agosto, um marco especial foi celebrado em Alagoas. Uma mãe e sua filha realizaram o sonho de se formarem juntas, na mesma cerimônia, após anos de desafios e dedicação. Vanderlucia Lima, de 48 anos, e sua filha Wythoria Christiny, de 26 anos, concluíram o curso de Pedagogia na Universidade Estadual de Alagoas (Uneal), emocionando a todos os presentes.

ANÚNCIO

Superação e determinação em família

De acordo com o Governo de Alagoas, a trajetória dessas duas mulheres é um exemplo de resiliência. Vanderlucia, que havia interrompido os estudos para cuidar de seus filhos, decidiu retomar sua educação após ver a filha ingressar na universidade em 2015. Determinada, ela se dedicou ao máximo para alcançar seu objetivo, culminando na formatura ao lado da filha.

Durante o curso, ambas enfrentaram desafios significativos. Além da carga de estudos, a rotina diária de deslocamento era exaustiva. Apesar disso, a dupla se manteve firme, compartilhando materiais, incentivando uma à outra, e superando obstáculos juntos. Em meio a essa jornada, Wythoria passou por duas gestações, o que não a impediu de concluir a graduação com sucesso.

Novos horizontes na educação

Agora formadas, mãe e filha dão continuidade à sua jornada juntas, desta vez, na sala de aula. As duas foram contratadas para lecionar na Escola Municipal de Educação Básica Maria do Carmo, em Santana do Ipanema. Embora Wythoria confesse que sentirá falta do tempo compartilhado na universidade, ambas estão animadas com a nova etapa de suas vidas.

Este caso inspira pela força de vontade e pelo vínculo forte entre as duas, provando que com determinação e apoio mútuo, é possível superar qualquer barreira. O futuro promete grandes realizações para essas novas professoras, que já demonstram a mesma dedicação em sua nova carreira que demonstraram durante seus anos de estudo.