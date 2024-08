Cão resgatado das ruas doa sangue e salva cadela vítima de maus-tratos

Um caso emocionante chamou a atenção nos corredores do Hospital Veterinário Público do Distrito Federal (Hvep), em Taguatinga. O cão Negão, que antes vivia nas ruas após a morte de seu tutor, tornou-se um herói ao doar sangue e salvar a vida de uma cadela chamada Chiquinha, que foi resgatada de uma situação de maus-tratos. Essa história é um exemplo tocante de como dois animais que passaram por tantas dificuldades encontraram esperança um no outro.

ANÚNCIO

Conforme noticiado pelo site Só Notícia Boa, Chiquinha chegou ao hospital em estado crítico, precisando urgentemente de uma transfusão de sangue para sobreviver. Felizmente, Negão, que havia sido acolhido pela equipe do Hvep, era um doador compatível. A transfusão foi realizada com sucesso, e a cadela agora se recupera, graças ao gesto altruísta de seu novo amigo canino.

Destinos entrelaçados

A história de Chiquinha é marcada por sofrimento. Ela foi encontrada por policiais civis, presa sem água e comida, e em condições de saúde extremamente frágeis. O antigo tutor dela, responsável pelos maus-tratos, foi preso, mas a cadela continuava a lutar pela vida. Foi nesse contexto que o destino de Chiquinha cruzou com o de Negão.

Antes de se tornar herói, Negão também enfrentou desafios. Após a morte trágica de seu antigo tutor, um morador de rua, ele vagou sem rumo até ser acolhido pelo hospital. Lá, ele foi tratado, ganhou a confiança da equipe e se tornou parte da família do Hvep.

Após a transfusão, o destino de ambos os cães deu uma guinada positiva. Negão, apelidado carinhosamente de “Super Negão”, está prestes a ser adotado por uma nova família. Chiquinha, assim que estiver totalmente recuperada, também será colocada para adoção. A esperança é que ambos possam viver o resto de suas vidas cercados de amor e cuidado.